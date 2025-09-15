Еркюл Поаро и госпожица Марпъл. Не може да не ги познавате от романите на Агата Кристи, или поне да сте чували за тях.



Рожденото име на първата дама на криминалния роман е Агата Мари Клариса Милър. Родена е на 15 септември 1890 г. в Англия. Учи пеене в Париж и сигурно малко хора знаят, че е работила като медицинска сестра. Оттам тя научава тайните на отровите и придобива задълбочени познания за тях. Това е причината в повечето й романи да става дума за смърт от отравяне.

Първият й роман не пожънва очаквания успех. Но вторият - "Убийството на Роджър Акройд", издаден през 1926 г., я прави известна. На авторската й сметка са записани 93 романа, 17 пиеси и 6 романтични новели, най-известни сред които са „Десет малки негърчета“, „Убийство в Ориент Експрес“, "Азбучните убийства", "Клопката" и много други.

Омъжва се два пъти, като първият й брак е с пилота Арчибалд Кристи, а вторият с археолога Макс Малоун. По време на него Агата Кристи често придружава мъжа си на разкопки в Ирак и Сирия. Местата от Близкия изток се превръщат в основна тема на книгите й от този период. Умира на 12 януари 1976 г.

“Омъжих се за археолог, защото колкото по-стара ставах, толкова повече той ме оценяваше.“

„Красотата е единственото нещо, заради което си струва да се живее.“

„Всяка жена може да заблуди един мъж, ако иска и ако той е влюбен в нея.“

„Най-доброто време да планираш написването на книга е докато миеш чиниите.“

„Едно от най-хубавите неща, които могат да ти се случат в живота според мен, е да имаш щастливо детство.“

„Човек не може да разпознае наистина важните моменти в живота, докато не стане твърде късно.“

„Със сигурност за всичко, което обичаме, трябва да платим някаква цена.“

„Никога не правете нещо за себе си, което другите могат да направят за вас.“

„Разговорът е измислен, за да пречи на хората да мислят.“

„В живота всеки трябва сам да си прави грешките.“

Вижте повече за мистериозния свят в произведенията на Агата Кристи в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK