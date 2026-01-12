Докато България е обгърната от снежна покривка и студени януарски дни, Александър Кадиев и неговата съпруга Ивелина Чоева избират да заменят дебелите якета с бански костюми. Двамата се отправят на своето първо екзотично бягство за годината, избирайки за дестинация вечно слънчевите Малдиви.

За двойката, която е известна с любовта си към динамичните пътувания, това приключение се оказва по-различно. Макар досега винаги да са търсили приключения и строго начертани програми, тюркоазените води на Индийския океан успяват да ги преобразят и да ги накарат да се влюбят в концепцията за пълно спокойствие.

От „скучна дестинация“ до безгрижно щастие

Интересно е, че доскоро Сашо и Ивелина са от скептиците по отношение на Малдивите. Двамата винаги са си мислели, че това е „скучна“ дестинация, подходяща само за лежане на плажа – нещо, което не се вписва в техния енергичен стил за ваканция. Този път обаче нуждата от истинска почивка надделява.

„Отдавна не се бяхме чувствали така безгрижни“, споделя Ивелина Чоева на своите последователи, докато публикува кадри от екзотичния бряг.

Остров Канифуши – магията на безкрайния пясък

Снимка: Instagram

Двойката е избрала за своя престой остров Канифуши – едно от най-специалните кътчета в архипелага. Островът е известен като един от най-дългите естествени острови на Малдивите, което дава на гостите му рядкото усещане за необятна свобода и уединение.

Със своя изключително фин бял пясък и километрични плажни ивици, мястото бързо е спечелило сърцата им, а Сашо и Ивелина не пестят суперлативи, наричайки го „абсолютен рай“. Там, далеч от ангажиментите и камерите, те се наслаждават на моменти само за себе си.

Снимка: Instagram

Припомняме любовната история на Сашо и Ивелина, която започна още през 2021 г., след като двамата се запознават чрез общи приятели. Връзката им постепенно стана публична началото на 2022 г., когато двамата започнаха да се появяват заедно на събития и в социалните мрежи. През следващите месеци те все по-открито споделяха моменти от съвместния си живот, а през лятото на 2023 г. Сашо направи предложение за брак, което Ивелина прие. През август 2024 г. двойката сключи брак на камерна церемония в района на Пловдив, сред близки приятели и семейство, с което официализира връзката си след няколко години заедно.

Снимка: Instagram

Едно от първите екзотични бягства за двойката беше по време на медения им месец на Филипините. На остров Палаван актьорът отпразнува своя 41-ви рожден ден с романтична вечеря на плажа, организирана от неговата любима.

Какво споделят Кадиев и любимата му Кати - вижте във видеото тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER