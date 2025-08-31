Александър Кадиев отбеляза 42-рия си рожден ден с шоколадова торта, украсена с френски макарони, а за основно ястие на празника гостите хапват скариди. Актьорът и телевизионен водещ се глези с вкусно меню и получава неповторими подаръци.

Сашо Кадиев беше изненадан за рождения си ден с градинско парти, на което имаше кът за снимки, невероятна трапеза и басейн. Сред смеха и музиката един от най-специалните подаръци той получава от любимата си Ивелина Чоева. Тя го изненадва с уникална компютърна игра, която пресъздава живота му в мини вариант – от детските спомени, когато е играл на дивана с баща си, до култови моменти с телевизионния му партньор Деси Стоянова.

Сашо Кадиев на 42 години

Градинско парти

Специален подарък компютърна игра, която пресъздава живота на Кадиев

Забавна изненада от дъщеря му Кати

Най-сладката изненада

Освен подаръците, празникът става още по-вълнуващ благодарение на малката му дъщеря Кати. Тя поднася на татко си две специални видеа. В първото му казва, че той завинаги ще бъде нейният първи герой. А във второто със закачлив тон – Сашо изскача от торта на розов фон с балони.

Сашо Кадиев и Ивелина Чоева

Припомняме, че Александър Кадиев и Ивелина Чоева започват романтичните си отношения през 2020 година, като официално обявяват връзката си в социалните мрежи през 2021‑ва – като публикуват снимка с коментар „заедно повече от година и половина“.

Сватба сред лозята

Двамата винаги са се откроявали с нетрадиционни партита по повод личните си празници. Такава беше и сватбата на Кадиев и Ивелина. През август 2024 година двамата казват „ДА“ в романтична церемония сред лозята в село Московец, в сърцето на Розовата долина. Събитието се превръща в „сватба мечта“ – тридневно празненство, започващо с вечеря сред лозята и проследено с меден месец на екзотичния остров Боракай, Филипините.

На 17 август 2025 г. двойката отбелязва своя първи годишнина. Сашо публикува емоционален пост с кадри от сватбения ден.

„Една година по‑късно и те обичам 365 пъти повече... Не броя дните, а усмивките, прегръдките и тишината, в която знам, че съм у дома“, пише Ивелина в своя Instagram профил.

Подробности за сватбата на Кадиев и Чоева вижте във видеото тук:

