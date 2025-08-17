Ивелина Чоева и Александър Кадиев празнуват 365 дни безусловна любов. Двамата си казаха „ДА“ преди една година.
„Една година по-късно и те обичам 365 пъти повече“, пише Ивелина в своя Instagram профил.
Моделът Чоева и Кадиев организираха тридневна веселба по повод сватбата си. Точно преди година си дадоха обет, че ще бъдат заедно завинаги. А три дни по-късно публикуваха първите официални кадри.
„Не броя дните, а усмивките, прегръдките и тишината, в която знам, че съм у дома“, споделя моделът Чоева по повод годишнината.
Ивелина споделя своето щастие за моментите с любимия си мъж. Дори за тези, в които не си казват колко силно се обичат, защото не за всичко са необходими думи.
„Домът не е място, домът е човек“, Ивелина завършва своята публикация по повод годишнината.
Ивелина Чоева и Александър Кадиев
Началото на романтичните им отношения е през 2020 година. Официално съобщават за връзката си през 2021 г., като публикуват снимка с описание „заедно повече от година и половина“. Ивелина и Сашо се ожениха през 2024. Последва и меден месец на остров Боракай, Филипините.
Една година от сватбата
- Първата годишнина се нарича „Памучна сватба“.
- Памукът е мек и крехък материал – символизира нежността и уязвимостта на отношенията в първата година, които все още се „тъкат“.
- Това е момент за равносметка и обещание за още по-здрава връзка напред. Двойката вече е преминала през първите предизвикателства и се учи на търпение и доверие.
- Традиционни подаръци: Обикновено се подаряват изделия от памук – спално бельо, кърпи, дрехи или ръчно изработени памучни аксесоари. Те символизират уют и топлина в дома.
- Освен памук, в наши дни често се подаряват романтични пътувания, фотосесии или персонализирани подаръци, за да се отбележи споменът.
- Популярен начин е интимна вечеря или малко празненство само за двама, като символ на това, че любовта е в центъра.
Ивелина Чоева и Александър Кадиев разказват за сватбата си във видеото ето тук:
