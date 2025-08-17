Ивелина Чоева и Александър Кадиев празнуват 365 дни безусловна любов. Двамата си казаха „ДА“ преди една година.

„Една година по-късно и те обичам 365 пъти повече“, пише Ивелина в своя Instagram профил.

Моделът Чоева и Кадиев организираха тридневна веселба по повод сватбата си. Точно преди година си дадоха обет, че ще бъдат заедно завинаги. А три дни по-късно публикуваха първите официални кадри.

„Не броя дните, а усмивките, прегръдките и тишината, в която знам, че съм у дома“, споделя моделът Чоева по повод годишнината.

Ивелина споделя своето щастие за моментите с любимия си мъж. Дори за тези, в които не си казват колко силно се обичат, защото не за всичко са необходими думи.

„Домът не е място, домът е човек“, Ивелина завършва своята публикация по повод годишнината.

Ивелина Чоева и Александър Кадиев

Началото на романтичните им отношения е през 2020 година. Официално съобщават за връзката си през 2021 г., като публикуват снимка с описание „заедно повече от година и половина“. Ивелина и Сашо се ожениха през 2024. Последва и меден месец на остров Боракай, Филипините.

Една година от сватбата

Снимка: Борис Михайлов

Първата годишнина се нарича „Памучна сватба“.

Памукът е мек и крехък материал – символизира нежността и уязвимостта на отношенията в първата година, които все още се „тъкат“.

Това е момент за равносметка и обещание за още по-здрава връзка напред. Двойката вече е преминала през първите предизвикателства и се учи на търпение и доверие.

Традиционни подаръци: Обикновено се подаряват изделия от памук – спално бельо, кърпи, дрехи или ръчно изработени памучни аксесоари. Те символизират уют и топлина в дома.

Освен памук, в наши дни често се подаряват романтични пътувания, фотосесии или персонализирани подаръци, за да се отбележи споменът.

Популярен начин е интимна вечеря или малко празненство само за двама, като символ на това, че любовта е в центъра.

Ивелина Чоева и Александър Кадиев разказват за сватбата си във видеото ето тук:

