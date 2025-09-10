Катерина Евро е една истински щастлива жена. Тя се радва не само на огромната любов на публиката, но и на обичта и уважението на най-близките си хора. Включително и от страна на своята снаха Ивелина Чоева.

Отношенията свекърва снаха са пословични – и по-често се свързват с напрежение и липса на разбирателство. Но не и в сплотеното семейство на Евро. Катерина и Ивелина имат изключително топла връзка, която дори не пропускат публично да демонстрират.

Съвсем скоро, по случай рождения ден на Катерина Евро, Ивелина отправи емоционално послание към актрисата в социалните мрежи. И с милите думи открито показа любовта и уважението, което изпитва към майката на любимия си мъж – Александър Кадиев.

А сега двете жени се впускат в първото си съвместно предизвикателство. Чрез публикация в Instagram, става ясно, че в момента са зад граница – не уточняват каква е точната причина, за да са там, но изглеждат щастливи във взаимната си компания.

„Първият ни ангажимент заедно зад граница със свекито. Скоро ще ви разкажем за проекта, а дотогава ще хапнем плескавици в Белград и ще пращаме снимки на @al.kadiev да ни завижда“, пише Ивелина към снимките.

Катерина Евро е споделяла в ефир, че е изключително щастлива със снаха като Ивелина. Дори я е хвалила – затова, че винаги се грижи добре за сина ѝ Сашо. „Старае се да е изпран и изгладен, освен това никога не го остава гладен“, казвала е тя с леко шеговит тон. А съвсем сериозно е добавяла, че ще се радва да стане отново баба.

Катерина Евро е заявявала и, че е "роден оптмимист". Какъв е поводът за това - гледайте във видеото:



