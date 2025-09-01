На 1 септември обичаната актриса Катерина Евро празнува своя 69-и рожден ден. Тя е любимка на българската публика, а нейното участие в киното, театъра и телевизията оставя ярка следа вече години наред. Синът й - Александър Кадиев и съпругата му Ивелина отправиха емоционално послание към актрисата- с искрени и трогателни пожелания.

"Честит рожден ден, свеки! Бъди здрава, безкрайно щастлива и все така вдъхновяваща", пише Ивелина Чоева в профила си в Инстаграм. С тези топли думи тя открито показва любовта и уважението, които изпитва към майката на любимия си мъж - Сашо. Известно е, че тяхното семейство е изключително сплотено и задружно.

От своя страна пък, Александър Кадиев сподели дълго и изпълнено с любов послание към майка си.

"Днес е рожден ден на най-невероятната жена, която познавам – моята майка. Трудно е да се съберат в думи всичко, което значи тя за мен. Обичам я безкрайно и съм горд, че съдбата ми е дала такава майка. Тя ме е научила на толкова много неща, показала ми е какво е любов, грижа и истинска отдаденост." - са само част от милите думи, които той пише за Катето Евро.

Биография и кариера на Катерина Евро

Актрисата Катерина Евро е родена през 1955 г. в София. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на Методи Андонов. Още през 1977 г. печели награда за най-добра женска роля на кинофестивала в Карлови Вари за участието си във филма „Оркестър без име“ – един от най-големите култови хитове в българското кино. Тя се снима в десетки филми и телевизионни продукции, сред които „Мера според мера“, „Домашен арест“, „Голата истина за група Жигули“. Участва активно и в театрални постановки.

