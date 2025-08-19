Катето Евро прекарва августовските дни не на плажа, а във външната кухня. Докато други се наслаждават на морето, актрисата е сред буркани – бели, реже и затваря консерви от домати.

Лятото е време за почивка, море и безгрижие. Но за мнозина то е и сезонът, когато кухнята се превръща в истинска работилница за зимнина. Така е и в дома на Катето Евро – актрисата показва, че човек трябва да се труди, за да може да живее по-леко.

Внучка й – малкото Кати снима баба си и я пита какво прави. Катето Евро със шеговит тон отговаря „Затварям домати“.

„Който не работи, не трябва да яде“, казва актрисата.

Тя пита внучка си дали някога е чувала тази поговорка. А малкото Кате не пропуска възможността да каже на последователите на баба си, че все пак е взела участие в направата на няколко буркана.

Само преди броени дни, Александър Кадиев изпълни поредното желание на дъщеря си и я заведе в Япония. Баща и дъщеря често пътуват заедно като се наслаждават на красиви и често екзотични дестинации. Приключенията им са вдъхновени от интересите на малката Кати, които баща й се старае да превръща в реалност.

Тази есен Катето Евро отново се завръща пред камерите — този път сред оценяващите. Тя ще бъде част от журито в „България търси талант“ по bTV.

„Знам, че все още има неоткрити таланти в България, и вярвам, че точно в този сезон ще се появи някой с изключителен такъв!“, споделя тя.

За Катето Евро, тази роля е и възможност да надуши нов талант, да се усмихне и да провокират и другите членове на журито — защото нейното „набито око“ е синоним на неподправено откривателство. Като част от журито ще бъдат популярните лица на Галена, Юлиан Вергов и Николаос Цитиридис.

Катето Евро, Ивелина Чоева и Александър Кадиев в предаването „120 минути“ вижте във видеото ето тук:

