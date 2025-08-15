Александър Кадиев е баща за пример. Той е изключително грижовен към своята малка дъщеря и не пропуска дори публично да заявява обичта си към нея. Включително и да споделя любимата си страст с момичето – пътешествията.

Баща и дъщеря често пътуват заедно, наслаждавайки се на красиви и често екзотични дестинации. Приключенията им са вдъхновени от интересите на малката Кати, които баща ѝ превръща в реалност.

Последното място, което 10-годишното момиче избрало да посети е Япония. От кадрите, споделени преди броени дни в социалните мрежи, виждаме, че Кадиев е изпълнил желанието ѝ - двамата са в далечната източна страна и се наслаждават на хилядите любопитни неща, които тя може да им предложи.

„Из Токио…баща и дъщеря“, кратко пише телевизионният водещ към поредицата от емоционални снимки – на които двамата се разхождат из улиците на Токио, обсипани с безброй реклами и билбордове, опитват традиционна японска храна, играят заедно електронни игри и дори танцуват.

По всичко изглежда, че Кати и Александър искрено се забавляват. "Пътешествията ни сплотяват и всъщност и ни правят приятели“, каза преди време Кадиев, докато гостуваше в предването „Преди обед“.

Но малката Кати не е единствената жена, с която Александър Кадиев пътешества. Миналия месец, в пика на горещините, той се похвали, че е заминал надалеч с любимата си Ивелина Чоева. Избраната дестинация бе столицата на Дания. Неслучайно – дори и в най-горещите летни дни в Копенхаген е малко над 20 градуса, което прави времето там идеално за туристи.

Кадиев не крие колко много обича да пътува. Преди Дания, той посети Мадрид заедно със съпругата си. А малко преди това направи пътешествие до Париж и Рим в компанията на Кати.

Още от чудесата на Япония може да гледате във видеото:



