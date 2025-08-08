Пътуванията винаги са приключение и начин да създадем вълнуващи спомени. Но понякога те могат да се окажат по-скоро стресиращи, отколкото релаксиращи. Свръхтуризмът е проблем на много места по света, а кои са водещите в класацията за най-стресиращи градове, прочетете по-надолу.

Ново глобално проучване анализира едни най-популярните туристически дестинации в света, като оценява различни фактори - брой посетители, климатични условия, ниво на престъпност и честотата, с която се споменава думата „стрес“ в официални отзиви за местата. Тези показатели спомагат за изготвянето на класация - кои са най-стресиращите градове за посещение.

Париж - В сърцето на света, но романтично ли е то, когато в него има прекалено много хора?

Столицата на Франция привлича над 47.5 милиона туристи годишно, но площта ѝ е едва 105 кв. км, което я прави изключително гъсто населена. Огромният наплив от хора, постоянното движение и тълпите по улиците и дългите опашки за посещения създават усещане за напрежение, което често отклонява фокуса от романтичния и културен образ на града. Въпреки красотата, тази пренаселеност определено прави Париж най-стресиращия град за ваканции.

Снимка: iStock

Ханой - Влажно и напрегнато

На втора позиция е Ханой - столицата на Виетнам. Виетнам се класира на второ място в класацията на най-стресиращите градове в света за туристите поради съчетание от климатични, културни и инфраструктурни фактори. Един от основните източници на стрес за посетителите е изключително високата влажност на въздуха, която често надвишава 80% и прави дори кратките разходки физически изтощителни. Това усещане се засилва от жегите и замърсяването на въздуха, характерно за големите азиатски мегаполиси.

Снимка: iStock

Делхи, Индия

Делхи също попада сред най-стресиращите градове за туристите и спокойно може да заеме третата позиция в списъка. Индийската столица е мегаполис с над 30 милиона души население, а оживените улици, постоянният шум, замърсяването на въздуха и високите температури често се оказват прекалено интензивни и силно стресиращи за чужденците.

Снимка: iStock

