Преди малко повече от месец Ирена Милянкова съобщи щастливата новина, че е станала баба. Най-голямата дъщеря на актрисата и модел - Мелани Роуз, даде живот на малкия Раян.

И макар че е едва на 39 години, Ирена не крие факта, че е силно развълнувана да бъде баба. Самата тя обяви публично появата на внука си, казвайки дори, че не „намира думи“ да опише какво щастие е това.

Милянкова влезе бързо в ролята на баба и пое грижите за най-новия член на семейството. Тя често споделя мили кадри в социалните мрежи - от изписването на бебето и първите дни у дома. А последната ѝ публикация е от още един важен семеен момент – погачата на Раян, отбелязваща 40-я ден от раждането му.

На поредицата от кадри Милянкова позира заедно със свите деца и малкия внук. Всички са в бели дрехи, символизиращи чистотата на новия живот, дори и Раян, който спи спокойно в прегръдките на майка си.

Украсата е от балони и изображения на малко лъвче, „кацнало“ включително и на върха на тортата - вероятно препратка към зодиакалния знак на бебето.

„Раян. Орисан с любов“, пише към кадрите щастливата баба.

24-годишната Мелани Роуз е дете от първия брак на Милянкова. Подобно на майка си и тя се изявява като модел, макар основната ѝ професия да е физиотерапевт. С това се занимаваи бащата на бебето – Алберт.

Ирена Милянкова, освен вече и баба, е и майка на общо шест деца - четири от първия си брак и две от настоящата си връзка.

Пред камерите на bTV Ирена Милянкова представи новата си любов:

