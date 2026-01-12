Сладките картофи са точно каквото е и името им - сладки, нишестени кореноплодни зеленчуци, които се отглеждат по целия свят. Те се предлагат в най-различни размери и цветове - включително оранжево, бяло и лилаво - и са богати на витамини, минерали, антиоксиданти и фибри. Освен това, те осигуряват редица ползи за женското здраве и са лесни за добавяне към всяка диета.

Хранителни стойности

Сладките картофи са чудесен източник на фибри, витамини и минерали. Една чаша или 200 грама (г) печен сладък картоф с обелката осигурява:

Калории: 180

Въглехидрати: 41 г

Протеини: 4 г

Мазнини: 0,3 г

Фибри: 6,6 г

Витамин А: 213% от дневната стойност (ДС)

Витамин С: 44% от ДС

Манган: 43% от Д

Мед: 36% от ДС

Пантотенова киселина: 35% от ДС

Витамин B6: 34% от ДС

Калий: 20% от ДС

Ниацин: 19% от ДС

Снимка: iStock

Ползи

Хормонален баланс и облекчаване на ПМС: Калият помага за намаляване на подуването на корема по време на менструация, докато витамин B6 подпомага хормоналната регулация, облекчавайки симптомите на ПМС.

Здраве на кожата и антиейджинг: Високото съдържание на бета-каротин се превръща във витамин А, който е от съществено значение за сияйна кожа, производство на колаген и борба с признаците на стареене.

Здраве на костите: Съдържа калций и магнезий, жизненоважни за предотвратяване на загуба на костна плътност, което е проблем за жените, особено след менопаузата.

Плодовитост и репродукция: Богат на желязо и витамин А, подпомагащ репродуктивното здраве и потенциално повишаващ плодовитостта.

Снимка: iStock

Кръвна захар и контрол на теглото: Фибрите помагат за контролиране на скоковете на кръвната захар, полезни са при състояния като PCOS, и насърчават чувството за ситост, подпомагайки контрола на теглото.

Имунна система и здраве на очите: Витамин А е от решаващо значение за силна имунна система и добро зрение, докато антиоксидантите предпазват клетките от увреждане.

Енергия и здраве на червата: Добър източник на сложни въглехидрати за устойчива енергия и фибри за здравословно храносмилане и редовно изхождане.

Идеи за рецепти

Сладките картофи са много лесни за добавяне към ежедневието и диетата ви. Те присъстват в изключително много разнообразни рецепти, като могат да се консумират с или без кора и могат да се пекат, варят, задушават, приготвят на пара или в тиган. Естествената им сладост се съчетава добре с много различни подправки и могат да се консумират както в солени, така и в сладки ястия.

Популярни начини да се насладите на сладките картофи

Чипс от сладки картофи: Обелен, нарязан на тънки филийки и изпечен.

Пържени сладки картофи: Обелен, нарязан на клинове или клечки кибрит и изпечен.

Снимка: iStock

Пълнен сладък картоф: Измийте го добре и го пъхнете във фурнат, овит в алуминиево фолио. Направете разрез по дължината на картофа и го напълнете с любимите си салати и добавки.

Хляб със сладки картофи: Нарязан на тънки филийки, препечен и гарниран със съставки като ядково масло или авокадо.

Пюре от сладки картофи: Обелен, сварен и намачкан с мляко и подправки.

Печени сладки картофи: Печени цели във фурната, докато омекнат.

Сладки картофи на спирали: Нарязани на спирали, сотирани и подправени с поддходящ сос.

В печени изделия: Пюрето от сладки картофи добавя влага без мазнина.

Приготвянето на сладки картофи с малко мазнина – като кокосово масло, зехтин или авокадо - може да помогне за повишаване на усвояването на бета-каротин, тъй като той е мастноразтворимо хранително вещество. Въпреки че готвенето на сладки картофи леко намалява съдържанието им на бета-каротин според някои по-стари проучвания, те все пак запазват поне 70% от това хранително вещество и се считат за отличен източник.

Как да си приготвите брауни със сладък картоф - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER