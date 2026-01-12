Сладките картофи са точно каквото е и името им - сладки, нишестени кореноплодни зеленчуци, които се отглеждат по целия свят. Те се предлагат в най-различни размери и цветове - включително оранжево, бяло и лилаво - и са богати на витамини, минерали, антиоксиданти и фибри. Освен това, те осигуряват редица ползи за женското здраве и са лесни за добавяне към всяка диета.
Хранителни стойности
Сладките картофи са чудесен източник на фибри, витамини и минерали. Една чаша или 200 грама (г) печен сладък картоф с обелката осигурява:
- Калории: 180
- Въглехидрати: 41 г
- Протеини: 4 г
- Мазнини: 0,3 г
- Фибри: 6,6 г
- Витамин А: 213% от дневната стойност (ДС)
- Витамин С: 44% от ДС
- Манган: 43% от Д
- Мед: 36% от ДС
- Пантотенова киселина: 35% от ДС
- Витамин B6: 34% от ДС
- Калий: 20% от ДС
- Ниацин: 19% от ДС
Ползи
Хормонален баланс и облекчаване на ПМС: Калият помага за намаляване на подуването на корема по време на менструация, докато витамин B6 подпомага хормоналната регулация, облекчавайки симптомите на ПМС.
Здраве на кожата и антиейджинг: Високото съдържание на бета-каротин се превръща във витамин А, който е от съществено значение за сияйна кожа, производство на колаген и борба с признаците на стареене.
Здраве на костите: Съдържа калций и магнезий, жизненоважни за предотвратяване на загуба на костна плътност, което е проблем за жените, особено след менопаузата.
Плодовитост и репродукция: Богат на желязо и витамин А, подпомагащ репродуктивното здраве и потенциално повишаващ плодовитостта.
Кръвна захар и контрол на теглото: Фибрите помагат за контролиране на скоковете на кръвната захар, полезни са при състояния като PCOS, и насърчават чувството за ситост, подпомагайки контрола на теглото.
Имунна система и здраве на очите: Витамин А е от решаващо значение за силна имунна система и добро зрение, докато антиоксидантите предпазват клетките от увреждане.
Енергия и здраве на червата: Добър източник на сложни въглехидрати за устойчива енергия и фибри за здравословно храносмилане и редовно изхождане.
Идеи за рецепти
Сладките картофи са много лесни за добавяне към ежедневието и диетата ви. Те присъстват в изключително много разнообразни рецепти, като могат да се консумират с или без кора и могат да се пекат, варят, задушават, приготвят на пара или в тиган. Естествената им сладост се съчетава добре с много различни подправки и могат да се консумират както в солени, така и в сладки ястия.
Популярни начини да се насладите на сладките картофи
- Чипс от сладки картофи: Обелен, нарязан на тънки филийки и изпечен.
- Пържени сладки картофи: Обелен, нарязан на клинове или клечки кибрит и изпечен.
- Пълнен сладък картоф: Измийте го добре и го пъхнете във фурнат, овит в алуминиево фолио. Направете разрез по дължината на картофа и го напълнете с любимите си салати и добавки.
- Хляб със сладки картофи: Нарязан на тънки филийки, препечен и гарниран със съставки като ядково масло или авокадо.
- Пюре от сладки картофи: Обелен, сварен и намачкан с мляко и подправки.
- Печени сладки картофи: Печени цели във фурната, докато омекнат.
- Сладки картофи на спирали: Нарязани на спирали, сотирани и подправени с поддходящ сос.
- В печени изделия: Пюрето от сладки картофи добавя влага без мазнина.
Приготвянето на сладки картофи с малко мазнина – като кокосово масло, зехтин или авокадо - може да помогне за повишаване на усвояването на бета-каротин, тъй като той е мастноразтворимо хранително вещество. Въпреки че готвенето на сладки картофи леко намалява съдържанието им на бета-каротин според някои по-стари проучвания, те все пак запазват поне 70% от това хранително вещество и се считат за отличен източник.
Как да си приготвите брауни със сладък картоф
