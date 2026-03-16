Филмът „Франкенщайн“ спечели „Оскар“ за най-добър грим и прически на 98-ата церемония по връчването на наградите „Оскар“.

Снимка: instagram/frankensteingdt

Кейт Хоули стана носителка на наградата за най-добри костюми за филма „Франкенщайн“. Тя позира в залата за пресконференции по време на 98-ата церемония по връчването на наградите „Оскар“ в „Долби Тиътър“.

Снимка: Getty Images

Другите номинирани в категорията бяха Киоко Тойокава, Наоми Хибино и Тадаши Нишимацу („Кокухо“); Кен Диаз, Майк Фонтейн и Шуника Тери („Грешници“); Казу Хиро, Глен Грифин и Бьорн Ребейн („Смазващата машина“); и Томас Фолдберг и Ан Катрин Сауерберг („Грозната сестра“).

„Франкенщайн“ на режисьора Гилермо дел Торо е нов прочит на класическия роман на английската писателка Мери Шели - изумителен, помпозен и, очаквано, наситен с много визуални ефекти.

С участието на Оскар Айзък като Виктор Франкенщайн и Джейкъб Елорди като неговото създание, филмът превръща добре познатата история в епична мелодрама, преплетена с елементи на хорър и фантастика. И всичко пречупено през неподражаемия визуален стил на Дел Торо – създал шедьоври като поредицата „Хобит“ (2012-2014) и „Формата на водата“ (2017).

Сюжетът на филма проследява животът на Виктор Франкенщайн, без излишни заплетени фабули. Така, в самото начало на историята виждаме малкия Виктор – загубил майка си и малтретиран от жестокия си баща. Именно гневът на родителя вдъхновява момчето да надмине стареца – или по-точно да се надигне по своеобразен начин срещу своя създател. Ето защо той се посвещава на медицината и, вече като студент в Единбург, успява да скандализира научния елит с „безбожната“ си вяра, че човек може да бъде създаден, а смъртта измамена, чрез прилагане на електрически заряд към сглобка от събрани части на мъртви тела.

Снимка: instagram/frankensteingdt

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER





