Шарън Стоун разкри, че решението да сложи край на втория си брак е било свързано с реакцията на тогавашния ѝ съпруг по време на тежък здравословен проблем. В подкаста на Дейвид Бегно „The Person Who Believed In Me“ актрисата от „Първичен инстинкт“ разказа, че лекарите открили тумори в гърдите ѝ.

„Един от тях беше по-голям от цялата ми лява гърда“, спомни си тя. Лекарят дошъл в дома ѝ и ѝ казал, че медиците смятат за необходимо да се подложи на двустранна мастектомия.

Шарън Стоун е била омъжена два пъти. Първият ѝ брак е с телевизионния продуцент Майкъл Грийнбърг от 1984 до 1987 г. Вторият ѝ брак е бил с журналиста Фил Бронщайн от 1998 до 2004 г.

„Той каза: Положението е много сериозно. Обикновено, когато туморите са стигнали дотук, още преди операцията знаем, че става дума за рак“, разказа Стоун.

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68-годишната актриса заяви, че била убедена, че туморите са доброкачествени.

„Казах: „Нямам рак“. А лекарят ми отговори: „Не вие решавате това“. Аз казах: „Напротив, аз решавам. Вземам това решение“, сподели актрисата.

В крайна сметка звездата от „Казино“ решила да се подложи на операция, защото „с това не се рискува“.

Тогавашният ѝ съпруг обаче не подкрепил решението ѝ.

„Той каза: „Това е абсурдно. Стана и излезе от стаята“, спомни си Стоун.

Снимка: Getty Images

Водещият я попита коя част съпругът ѝ е смятал за абсурдна.

„Това, че бих се подложила на двустранна мастектомия. Беше бесен“, отговори актрисата.

На въпроса дали гневът му е бил заради опасността евентуален рак да застраши живота ѝ, Стоун отговори: „Не, не.“

По думите ѝ съпругът ѝ бил ядосан, защото можело да се наложи да бъдат премахнати и двете ѝ гърди.

„Тогава лекарят му каза: „Ако имах повече пациентки като нея, днес повече жени щяха да са живи. Трябва да седнете.“ А аз му казах: „Аз вземам решенията, не ти“, разказа Стоун.

Снимка: Getty Images

Актрисата заяви, че именно тази реакция е сложила край на брака им.

„Това беше краят на брака. Всичко приключи. От този момент той беше приключил с мен“, каза тя.

„Всичко свърши още в онази стая. Просто го усещаш. Той смяташе, че съм нелепа, че постъпвам глупаво, че вземам твърде много решения сама“, добави Стоун.

Актрисата не назова име, но вторият ѝ съпруг беше журналистът Фил Бронстийн, за когото тя беше омъжена от 1998 до 2004 г.

Снимка: Getty Images

Впоследствие туморите се оказали доброкачествени и не се наложило Стоун да се подлага на двойна мастектомия, пише още БГНЕС.

През 2021 г. актрисата разкри, че по време на операцията за отстраняване на туморите лекарят ѝ поставил по-големи гръдни импланти без нейно съгласие.