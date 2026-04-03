Шарън Стоун никога не е била от популярните личности, които се въздържат, а последното ѝ откровение изненада и зарадва феновете.

По време на участие в подкаста на Анди Коен за SiriusXM, холивудската звезда направи признание, което моментално разпали виртуалното пространство - тя разкри кой от екранните ѝ партньори е бил най-добър в целувките. И това не беше името, което мнозина биха очаквали.

Предвид силната екранна химия между Шарън и Майкъл Дъглас във филма „Първичен инстинкт“, много фенове вероятно биха предположили, че именно той оглавява списъка. Но 68-годишната актриса даде съвсем различен отговор.

„О, боже. Той е най-добрият целувач в бизнеса“, каза тя, преди да разкрие, че това всъщност става дума за Робърт де Ниро - който буквално я е оставил „без дъх“.

„Целуна ме така, че направо ме извади от реалността“, добави тя, смеейки се, докато си спомняше момента.

Признанието на Шарън се случи, докато тя си припомняше снимките на „Казино“, класиката от 1995 г., режисирана от Мартин Скорсезе, в която тя си партнира именно Робърт де Ниро. Ролята ѝ във филма, считана за една от най-емблематичните за актрисата, явно е оставил не само кино наследство.

Разказвайки за конкретна сцена, Шарън описа ярко химията между двамата актьори: „Спомням си деня, в който снимахме момента, в която трябва го изнудвам за пари. Именно тогава дойде сцената с целувката – която просто ме срази.“

Моментът бил толкова убедителен, че режисьорът Мартин Скорсезе бил категоричен, че няма нужда от дублаж. Въпреки това, шеговито предложил още един дубъл. А Шарън със смях отговорила, че не би отказала.

Неотдавна Шарън сподели също пред Дрю Баримор в The Drew Barrymore Show, че в момента е необвързана и се чувства добре със семейството и приятелите си, отбелязвайки: „Приключих със срещите. Наслаждавам се повече на времето сама и с децата и приятелите си.“ И добави, че в момента най-добрият приятел е кучето ѝ Бандит.