Българският писател, сценарист, журналист и политик Любен Дилов-син е починал. Новината идва след тежко здравословно изпитание, през което той премина през април 2026 г., когато получи инфаркт по време на престой в Италия. Дългогодишно разпознаваемо лице на българския обществен живот, Дилов-син оставя ярка следа в културата, медиите и политиката през последните три десетилетия.

Според информация, разпространена от негови близки и медии, сърдечният инцидент е настъпил в Рим. В първите часове след случилото се се появяват различни версии за състоянието му, включително съмнения за инсулт, които впоследствие са опровергани. По-късно става ясно, че става дума за тежък инфаркт. Дилов-син е бил приет за лечение в италианска болница, където известно време е в медикаментозна кома, а по-късно лекарите съобщават, че състоянието му е стабилизирано и той е контактен.

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Той е син на обичания български писател фантаст Любен Дилов. Завършва журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и още в началото на професионалния си път се откроява със своята иронична гледна точка, чувство за хумор и остра обществена чувствителност.

Отдаден баща и дядо

Извън публичния си образ той е баща, за когото семейството винаги е заемало особено място. Именно по време на пътуване с децата си в Италия през април 2026 г. той получава инфаркта. След новината за състоянието му, негови близки и членове на семейството пристигат в Рим, за да бъдат до него в този труден момент.

Любен Дилов-син има три деца – първородния си син Иван и близнаците Павлин и Милкана. Самият Дилов-син неведнъж е споделял с чувство за хумор, че децата му наследяват неговата ирония и остроумие.

Най-големият му син Иван Дилов също има семейство и е баща на две деца. Чрез него Любен Дилов-син става дядо – първо на внучката Адриана, родена през 2017 г., а по-късно и на внук, който носи името Любен Дилов Трети.

В личните си изповеди през годините Дилов-син често е говорил с топлина за семейството си и за ролята си на баща и дядо – роля, която сам е определял като една от най-важните в живота си.

Кариера

През годините работи като журналист, сценарист и продуцент и е свързван с редица емблематични медийни и телевизионни проекти. Той е сред създателите на движението „Гергьовден“, което оставя отчетлива следа в политическия и обществен живот на България през 90-те години. В кариерата си е работил във вестниците „Поглед“ и АБВ, бил е главен редактор на „Експрес“ и „Новинар“, на списанията „Плейбой“ и L’Europeo, както и съсобственик на „Новинар“.

Той участва в създаването на емблематични предавания като „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“, като е сред основните им двигатели и идеолози.

Като сценарист стои зад филма „Ла донна е мобиле“, а е и главен сценарист на популярния телевизионен сериал „7 часа разлика“, както и на редица други продукции, оставили отпечатък в съвременната българска телевизия.

В политическия си път Дилов-син е част от различни парламентарни състави и в последните години е народен представител от коалицията ГЕРБ-СДС. Известен е и като ярък обществен коментатор с ясна позиция по теми, свързани с културата, медиите и обществените процеси.