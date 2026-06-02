Бет Бейкън е на 62 г. – но твърди уверено, че е в най-добрата физическа форма в живота си. Тренировките са се превърнали в неизменна част от ежедневието ѝ, защото тя вярва, че именно физическата активност е ключът към здравето и дълголетието.

Определя себе си като „хамелеон“, когато става дума за фитнес и тренировки. Никога не се ограничава до един конкретен спорт или метод на тренировка и е винаги е развълнувана да опита нещо ново.

Пред списание Womens Health, както и в социалните мрежи, тя открито споделя „тайните и триковете“, които са ѝ помогнали да обикне движението и да поддържа постоянна тренировъчна рутина дори след 60-те години.

Винаги опитва нещо ново и различно

Най-важното нещо за Бет е тичането – с него започва деня си. Но през различните периоди на живота си задължително е опитвала нови неща. През 20-те и 30-те си години се занимава с аеробика, която комбинира с кардио упражнения и разтягане. Това ѝ помага да изгражда мускулна маса и да чувства по-силна и уверена в ежедневието.

Бет искрено вярва, че най-големият враг на постоянната тренировъчна рутина е скуката. Затова след години аеробика, се насочва към гимнастика. Тя е на 50 г., когато се записва в седмична група по гимнастика за възрастни. Така опитва нови неща, които поддържат интереса ѝ към спорта жив.

Тренировките като форма на медитация

Днес, на 62 години, Бет все още посещава седмичните си занимания по гимнастика. Продължава и да тича - средно около 72 километра седмично. Обикновено тича сама и използва това време като форма на медитация. Тъй като живее във Флорида, бяга по плажа – така красивото място и физическото движение, се превръщат в момент, в който тя събира мислите си и настройва съзнанието си за предстоящия ден.

Силови тренировки

Веднага след ежедневното бягане, следва силова тренировка. Бет няма строго определена програма - всеки ден решава какво да прави според това как се чувства.

Предпочита упражнения със собствено тегло като набирания, стойки на ръце, клекове, защото развиват сила, баланс, гъвкавост и контрол над тялото. И тъй като е пенсионер, може да си позволи тренировките да продължат от един до три часа.

Комбинацията от кардио, силови упражнения и работа върху подвижността активира различни големи и малки мускулни групи, подпомага балансираното мускулно развитие и намалява риска от травми от претоварване.

Постижими цели

Бет винаги поставя нови цели и предизвикателства пред себе си, но и винаги гледа реалистично на тях. И бавно и систематично работи в посока на това да ги постигне. И дава пример от живота си: след като е избягала общо 17 маратона, след осемгодишна пауза решава да се подготви за маратон през 2025 г. Започва постепенно да се подготвя – с тренировки, съобразени с за възрастта и без контузии.

„Твърдо вярвам, че човек никога не бива да спира да изследва възможностите на собственото си тяло. Физическата активност няма възраст“, категорична е Бет.

