Закуската за тези, които искат да отслабнат, трябва да включва протеини за дълго насищане и фибри, които забавят храносмилането. За това в интервю за Eat This, Not That! говори диетоложката Лиза Йънг.

Специалистката изброи продуктите, които според нея са в основата на здравословната закуска. Първи в списъка са кокошите яйца, богати на протеини, аминокиселини и други хранителни вещества. Диетоложката посъветва тези, които отслабват, да ги ядат сутрин, тъй като дори малка порция омлет ще помогне да се запази усещането за ситост за дълго време.

Снимка: iStock

Вторият вариант за здравословна закуска за отслабване е овесената каша, според Йьнг. Зърнените култури са източник на разтворими фибри, които забавят храносмилането. Специалистката препоръча да добавите шепа пресни плодове към чиния с овесени ядки. Според нея те съдържат фибри, които помагат за контролиране на теглото.

Освен това Йънг предложи да се заменят сладкиши с пълнозърнест хляб и да се добавят къч смутитата ленени семена или семена от чиа, които съдържат омега-3 мастни киселини.