Диетоложката Триста Бест посочва най-коварната закуска за всички, които искат да се отърват от излишните мазнини, съобщава Eat This, Not That.

Според диетоложката не бива да започвате деня със сладкарски изделия.

"Кифли или печени тестени закусни, понички и подобни храни могат да ликвидират процеса на отслабване, защото натрупването на мазнини в корема лесно се стимулира от диета с рафинирани въглехидрати и захар", обяснява тя, цитирана от Dete.bg.

Бест твърди, че сладкишите на закуска са практически лишени от хранителна стойност и засищат глада само за кратко време.

Снимка: iStock

Същевременно те има много недостатъци, а съдържащите се в тях съставки засилват възпалителните процеси в организма и могат да причинят рязко повишаване на теглото.

Диетоложката препоръчва да замените печените продукти с храни, богати на постни протеини. Те включват по-специално пилешки яйца и кисело мляко.