Едно от децата на Дженифър Лопес и Марк Антъни изглежда е направило важна лична промяна. Според публикация в социалните мрежи, която впоследствие е била изтрита, 18-годишното дете на звездната двойка се представя с името Оскар Мунис.

Информацията се появява в Instagram профил, който проследява бъдещите планове на абитуриентите от училището Windward в Лос Анджелис. В публикацията е посочено, че Оскар ще продължи образованието си в колежа Sarah Lawrence, където възнамерява да изучава театър и студийни изкуства.

Освен детска снимка на абитуриента, публикацията съдържа и поздравление за приемането му в престижното учебно заведение. В текста се споменава, че той скоро ще се премести в Ню Йорк, за да започне новата глава от живота си. Любопитен детайл е, че профилът, който е бил отбелязан в публикацията и се смята, че принадлежи на детето на Лопес и Антъни, също използва името Оскар и предпочита да се обръщат към него в мъжки род.

До момента Джей Ло не е коментирала публично появилата се информация. Представители на певицата също не са дали официално становище по темата.

Междувременно звездата наскоро присъства на церемонията по дипломирането на своето дете заедно с майка си Гуадалупе Родригес и Самюъл – сина на Бен Афлек. Марк Антъни не беше забелязан сред присъстващите на събитието.

Лопес и Антъни, които бяха женени между 2004 и 2014 г., са родители на близнаците Макс и Оскар (родена с името Еме), които тази година завършиха гимназия и се подготвят за студентския живот.

(Оскар - в средата)

В скорошно телевизионно интервю певицата призна, че раздялата с децата ѝ не е лесна. „Не ме карайте да говоря за това, защото ще се разплача“, пошегува се тя, като добави, че е била много емоционална през последните месеци, докато близнаците се готвят да напуснат семейния дом.

Лопес сподели още, че двете ѝ деца са избрали различни колежи, но тя напълно подкрепя решенията им. „Искам да бъдат щастливи, да следват мечтите си и да правят това, което обичат“, каза звездата.