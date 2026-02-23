Мегазвездата Дженифър Лопес е по-щастлива от всякога - тя отпразнува 18-ия рожден ден на близнаците си Еме и Макс. Времето лети, а по всичко си личи, че певицата бе повече от развълнувана и нямаше как да не сподели този топъл момент със своите многобройни фенове и последователи.

В специално видео, публикувано в нейния профил в Инстаграм, талантливата Лопес събра знакови моменти от детството и юношеството на близнаците, като беше подбрала и перфектната песен - „18“ на One Direction. Сред кадрите бяха и редки семейни сцени, включително изненадващото участие на Еме по време на спектакъла на майка ѝ на Super Bowl LIV през 2020 г.

Един живот, изпълнен с любов и магия

„Родих ви посред нощ, по време на една от най‑красивите снежни бури, които Ню Йорк е виждал от години“, сподели Джей Ло в текста под видеото, припомняйки спомените от раждането им в началото на 2008 г. Тя допълни, че още тогава в сърцето ѝ е имало усещането, че животът им ще бъде изпълнен с магия.

Снимка: Getty Images

В отделни, трогателни послания към всеки от тях, певицата обърна специално внимание на индивидуалните им качества - нарече Еме „моето слънце“, а Макс „удивителен такъв, какъвто е“.

Миналата есен близнаците се появиха на премиерата на филма на Дженифър Лопес „Kiss of the Spider Woman“ в Ню Йорк, където тя ги представи пред медиите и феновете си на червения килим. Макар и изключително заета, със стриктен график, Дженифър винаги е споделяла колко ценно за нея е времето прекарано с децата й. Тя се старае да намира възможно най-много време за тях и да създават красиви спомени заедно. Разкривала е, че едно от най-важните неща е да не пропусне значими моменти от порастването на Еме и Макс. А сега, когато вече влизат в света на възрастните - да е неотлъчно до тях в житейските избори и понякога колебания, с които неизбежно ще се сблъскат.

