Ново начало за "Бенифър"? Ново видео на една от най-обсъжданите двойки в Холивуд изплува в интернет пространството и предизвика сериозен отзвук. Именно на него се вижда как бившата двойка отново са хванати за ръце и изглежда са в отлични отношения. За мнозина това е поредното доказателство, че историята им съвсем не е приключила, въпреки развода.

Дженифър Лопес и Бен Афлек бяха хванати от папараци на The Hollywood Fix, пристигайки в студиата на водещия Джими Кимъл в Холивуд, Калифорния.

Множество онлайн потребители коментираха с насмешка тяхното евентуално трето събиране:

"В името на Бога! Той да не би да познава само две жени?"

"Помощ! Коя година сме?"

"Моля ви, не започвайте отново!"

"Понякога връзките са по-добри след развода."

Други пък се зарадваха да ги видят отново заедно:

"Обичам ги, съжалявам!"

"Нямам търпение за третата сватба!"

Все още не е ясно какво точно двамата са правили при Кимъл, нито пък дали това е PR стратегия, но предстои да разберем.

Любов под прожекторите

Всичко започва в началото на 2000-те години, когато Дженифър Лопес и Бен Афлек се срещат на снимачната площадка на филма "Gigli". Макар самият филм да се превръща в критически провал, любовта между двамата бързо излиза извън рамките на работата. Те се превръщат в най-сниманата и коментирана двойка на времето си – епоха, в която папараците започват да диктуват ритъма на звездния живот.

През 2002 г. Афлек предлага брак на Лопес с внушителен розов диамант, а медиите вече говорят за "сватбата на десетилетието".

Снимка: Getty Images

Само година по-късно обаче всичко се разпада. Под натиска на непрекъснатото публично внимание и напрежението около личния им живот, планираната сватба е отложена, а през 2004 г. двамата официално се разделят. По-късно и Лопес, и Афлек признават, че не са били подготвени за мащаба на медийния интерес и че това е изиграло ключова роля за края на първата им връзка.

Следват години, в които пътищата им се разделят напълно. Дженифър се омъжва за Марк Антъни, от когото има близнаци, а Бен Афлек създава семейство с актрисата Дженифър Гарнър. И двамата изграждат успешни кариери, преживяват нови връзки, бракове и раздели, докато "Бенифър" остава по-скоро спомен от друга епоха – символ на ранните 2000.

Снимка: Getty Images

През 2021 г. обаче Холивуд става свидетел на неочакван обрат. Малко след раздялата на Джей Ло с Алекс Родригес, тя и Бен Афлек отново са забелязани заедно. Първоначално слуховете звучат като носталгична сензация, но бързо става ясно, че връзката им е напълно реална.

Година по-късно двойката прави следващата голяма крачка – през лятото на 2022 г. Дженифър Лопес и Бен Афлек сключват брак в Лас Вегас, а малко по-късно организират и по-голямо тържество в Джорджия, в присъствието на семействата си.

Реалността обаче отново се оказва по-сложна. През 2023 и 2024 г. започват да се появяват сигнали за напрежение – редки съвместни появи, слухове за различни приоритети и начин на живот. През 2024 г. Дженифър Лопес подава молба за развод, а причината е посочена като "непреодолими различия". В началото на 2025 г. разводът е финализиран и двамата официално поемат по отделни пътища.

