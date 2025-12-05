Краят на една ера. Дженифър Лопес изглежда официално е скрила татуировката си на Бен Афлек. Двойката си направи еднакви татуировки през февруари 2023 г., около Свети Валентин, като Лопес отбеляза специалния момент в социалните си мрежи.

Нова информация от популярния Instagram акаунт Deuxmoi твърдят, че Лопес се е решила и е направила още една татуировка, за да прикрие дизайна, който имаха двамата с бившия си съпруг Бен Афлек.

„Джей Ло е покрила името на Бен на татуировката си. Тя е сложила колибри на мястото на името му. Феновете не знаят точно кога е покрила татуировката, но са забелязали промяната през юли/август тази година“, се казва в съобщението.

В профила бяха представени някои скорошни снимки от изпълнение на певицата, където тя танцува и пее на сцената, облечена в бляскаво бикини.

Лопес и Афлек имаха символични татуировки на различни части от телата си, като тя имаше татуиран знак за безкрайност на ребрата си с имената „Дженифър“ и „Бен“, изписани с курсив. Афлек имаше татуировка от вътрешната страна на ръката си, изобразяваща две стрелки, с буквите „J“ и „B“ в противоположните посоки.

Снимка: https://www.instagram.com

Години преди двамата да се съберат отново, Лопес се обърна към скандалната татуировка на Афлек на цветен феникс на гърба му. „Има твърде много цветове. Татуировките му винаги са с твърде много цветове“, каза Лопес през 2015 г. в „ Watch What Happens Live“.

„Не бива да са толкова цветни, разбираш ли какво имам предвид? Трябва да са, нещо като, по-готини, не знам.“

През последните няколко години Лопес носеше рокли и тоалети, които подчертаваха гръдния ѝ кош, като за случая избираше да покрие татуировката си с грим. По-късни появи на червения килим показаха, че Лопес е започнала процес на премахване на татуировката.

Снимка: Getty Images

Въпреки че феновете все още нямат ясна визуализация на новия дизайн, това е първият случай, в който се обсъжда заместващата татуировка.

„Ето защо не си татуирате нечие име върху тялото“, написа някой в ​​секцията за коментари.