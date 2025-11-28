Докато световните медии продължават да следят всеки неин ход, Дженифър Лопес за пореден път доказа, че може да бъде едновременно световна икона и обикновена домакиня. Звездата сподели лични моменти от кухнята си, разкривайки, че дори нейният натоварен график позволява време за уют и празници.

В кухнята на Джей Ло

Чрез публикация в Instagram, Джей Ло повдигна завесата над своята семейна атмосфера, показвайки, че е посветила време на приготвянето на вкусна и здравословна храна – вероятно зеленчуков фритата или омлет, идеален за празници като Деня на благодарността.

„Това са някои от любимите ми неща... Честит Ден на благодарността на всички! Надявам се, че всички сте имали прекрасен ден“, пише тя в описанието на публикацията си в Instagram.

Известна с латинските си корени и строгия си хранителен режим, Джей Ло набляга на свежи, натурални съставки, чист протеин и много зеленчуци. Нейното мото е, че здравето и младежкият вид започват от чинията.

От кухнята до блясъка

Снимка: Getty Images

Докато едната ръка на Дженифър Лопес умело върти черпака, другата – символично – вече рекламира диаманти за милиони! На фона на натоварения си график, Джей Ло отново влезе в светските новини с изненадващ нов бизнес ход.

Според информация на Page Six, четирикратно разведената звезда е станала новото лице на турския бижутерски бранд Zen Diamond, рекламирайки годежни пръстени!

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

„Тя е преминала през всичко, когато става въпрос за годежни пръстени – от розови до зелени и сини диаманти – така че кой по-добре от нея може да рекламира тези символи на любовта?", коментират фенове в социалните мрежи.

С шест годежа и четири брака зад гърба си, и на фона на неотдавнашния си развод с Бен Афлек, изборът й да рекламира символи на вечната любов предизвика вълна от коментари. Но Джей Ло знае как да превърне всеки житейски опит в злато. Според слуховете, сделката й носи впечатляващите 10 милиона долара.

Четири брака и приблизително шест годежа

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Независимо дали е в кухнята, забъркала здравословен обяд, или позира с диаманти за милиони, Дженифър Лопес продължава да вдъхновява. Тя доказва, че успехът не изключва човешката страна, а нейният най-нов бизнес ход е напомняне, че всеки край е просто ново, бляскаво начало!

Припомняме, че според информация E!Online Дженифър Лопес е била сгодена приблизително шест пъти – включително първия път с Бен Афлек през 2002 г., когато двамата развалят годежа си. Лопес е минавала под венчилото четири пъти:

Оджани Ноа (1997–1998);

Крис Джъд (2001–2003);

Марк Антъни (2004–2014);

Бен Афлек (2022–2025).

От брака си с Марк Антъни, звездата има и две прекрасни деца – близнаците Максимилиан Дейвид Муниз и Еми Марисабел Муниз.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK