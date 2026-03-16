Оскарите са тук, а най-големите холивудски звезди минават по червения килим. От рокли от висшата мода до цветни смокинги, звездните са истински - и заслепяват. Още повече сияят техните бижута. Колиетата се откроиха като един от акцентите при бижутата.

Церемонията по връчването на 98-ите награди „Оскар“ през 2026 г. отново превърна червения килим в най-скъпата витрина в света. Тази година бижутерийните къщи заложиха на смели силуети, редки камъни и изненадващо завръщане към класическата елегантност, но с модерен привкус.

Снимка: Getty Images

Най-впечатляващите колиета, които дефинираха стила на вечерта

Ел Фанинг е номинирана за поддържаща роля в „Сантиментална стойност“ (Sentimental Value). Тя буквално носеше историята на врата си. Появи се с изящно колие на Картие от 1903 и рокля на Givenchy (дело на Сара Бъртън). Изборът на бижуто подчерта тенденцията за устойчивост и завръщане към винтидж архивите, вдъхвайки нов живот на вековното майсторство.

Специално за нея от бранда изваждат няколко бижута от трезора си, за да ги разгледа. Историческото колие е с кръгли диаманти първоначално е било две брошки, които можели да се носят и като тиара. По-късно те са били пренаредени като колие. Интересното е, че тя избира колието преди дизайнерите да са измислили темата на роклята й, а двете си пасват идеално.

Снимка: Getty Images

Кейт Хъдсън стана лице на една от най-големите новости за сезона – „Пустинните диаманти“ (Desert Diamonds). Тя носеше уникално колие на дизайнерката Емили П. Уилър, инкрустирано с рядък 10-каратов диамант в топъл, меден нюанс. Тези камъни, добивани в Намибия и Ботсвана, се превърнаха в хит заради своите шампанско и конячни цветове, предлагайки алтернатива на традиционните бели диаманти.

Снимка: Getty Images

Режисьорката на „Хамнет“ Клои Жао продължи традицията си на смели и нетрадиционни аксесоари. Тя прикова вниманието с емблематичното колие Scorpion от жълто злато и диаманти на легендарната Елза Перети за Tiffany & Co. Бижуто, чиято стойност се оценява на над 85 000 долара, добави агресивно-елегантен щрих към нейната визия.

Снимка: Getty Images

