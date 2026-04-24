Известни личности, актьори, визионери, инфлуенсъри и още много се събраха за гала вечерта TIME100, посветена на 100-те най-влиятелни личности на 2026 г. Готвачи, политици, активисти и бизнес лидери се срещнаха, докато се наслаждаваха на коктейли и забавни разговори.

Гала вечерта на TIME100 е ежегодно събитие, на което се открояват най-влиятелните хора в света. Гала вечерта събира икони, лидери, хора, които променят света, и известни личности от различни индустрии и държави за една оживена вечер на смислен диалог. Не липсват, разбира се, и зашеметяващите визии, с които звездите впечатлиха феновете.

Комедиантката Ники Блейзер сияеше в ефирна, бебешкосиня рокля с колие тип „чокър“. Тя допълни аутфита си с ярък пръстен с аквамарн.

Хейли Бийбър заслепи всички със сребристата си рокля. Тя буквално открадна шоуто с дълга до земята бална рокля - с презрамки тип спагети, флорални детайли и извито деколте.

В допълнение носеше сребърна гривна и остави кичурите си да се спускат на нежни вълни. Всички обърнаха внимание на татуировките на пръстите й.

Хейли Бийбър обикновено поставя тенденциите в маникюра. През зимата тя наложи леопардовия принт кат актуален за сезона. Дълбокият френски маникюр преди това също беше тенденция, която се появи след нейна поява с такъв на светско събитие.

Дакота Джонсън изглеждаше прелестно в в бледа рокля с плисиран корсаж и драматична пелерина, падаща от раменете ѝ. Тя бе прикрепена от голяма брошка с пеперуда. Косата ѝ се спускаше на нежни вълни.

Кейт Хъдсън спечели овациите с черна миди рокля, която беше буквално като скулптура - обемни ръкави и дълбоко деколте. Тя носеше златна брошка на талията и съответстващи златни гривни върху черни кожени ръкавици. Актрисата допълни визията си с прозрачни черни чорапогащи, обувки на висок ток и елегантна прическа.

45-годишната звезда разкри наскоро, че e спряла да излиза на срещи в продължение на 12 месеца, за да прекъсне серията си от несполучливи романтични връзки. Това се е оказало повратна точка в живота ѝ. Русата красавица в момента е сгодена за Дани Фуджикава. Но не смята, че е можела да стигне до настоящето си щастие, ако преди това не минала през тази промяна. Това й позволило да види нещата от живота си много по-ясно.

