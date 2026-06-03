Във време, в което екраните все по-често печелят вниманието на децата, една инициатива напомня колко вълшебен може да бъде светът на книгите. Кампанията „Четенето е модерно“ отново събира популярни български личности и малки читатели в сърцето на София, за да покаже, че книгите продължават да вдъхновяват, забавляват и свързват поколенията.

Събитието се провежда от 3 до 5 юни. Поради лошите метеорологични условия, събитието се мести на закрито и ще се проведе в Парадайс Център, етаж 0, до панорамния асансьор. Там популярни музиканти и обществени личности ще четат откъси от своите любими детски книги и ще влязат в директна дискусия с децата.

Кои звезди се включват тази година?

Сред популярните личности, които ще станат посланици на четенето, са рап изпълнителят Криско, певицата Михаела Филева и телевизионният водещ и инфлуенсър Даниел Петканов.

На 3 юни децата ще могат да чуят любимите детски книги на Криско, на 4 юни щафетата поема Филева, а на 5 юни приказките ще оживеят с гласа на Петканов.

Форматът е създаден като интерактивно преживяване, в което границата между публика и изпълнител изчезва. Вместо традиционно четене, събитията ще се фокусират върху живия разговор, за да може книгата да бъде възприета като съвременен инструмент за себеизразяване и идеи.

„Основната цел е да създадем реални възможности за общуване между децата от всички райони и социални групи в София. Искаме да превърнем градската среда в естествено място за творчество и комуникация“, заяви Надежда Бачева, зам.-кмет по социални дейности и здравеопазване.

Инициативата поставя акцент върху социалното включване, обединявайки деца, отглеждани в семейства, и такива, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип и други социални услуги, чрез силата на общите интереси и добрите примери.

Книгите завладяват София

Инициативата съвпада с едно от най-големите литературни събития у нас – Пролетния панаир на книгата. От 1 до 7 юни паркът пред НДК се превръща в истински празник на четенето, където стотици издателства представят нови заглавия, срещи с автори и специални литературни събития.

Тази година в рамките на панаира участват над 150 издателства, а посетителите могат да открият както най-новите книги на български и чуждестранни автори, така и любими класически заглавия.

Снимка: bTV

Четенето отново е на мода!

Посланието на инициативата е особено важно на фона на все по-честите тревоги, че децата прекарват повече време пред телефоните, отколкото с книга в ръка. Именно затова организаторите залагат на срещи лице в лице, четене на живо и разговори за любимите истории.

А интерес определено не липсва. Още в първите дни на Пролетния панаир на книгата десетки семейства и деца изпълниха алеите пред НДК, доказвайки, че любовта към книгите продължава да бъде жива.

Специален акцент на събитието е и възможността децата да получат книга, като за целта ще бъдат раздадени над 2000 издания. Те са събрани само за два дни по време на благотворителна кампания в Парадайс Център, насочена към насърчаване на споделянето на литература и утвърждаване на четенето като ценност, пишат от БТА.

„Четенето е модерно“ е част от мащабната програма на Столична община за юни, която заявява ясно: Всяко дете заслужава внимание и възможност да бъде чуто.