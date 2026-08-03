Публиката на празника на град Божурище стана свидетел на един от най-милите моменти в програмата, а главните героини бяха Деси Слава и нейната двегодишна внучка Десислава. Малката, която носи името на своята известна баба, първоначално стоеше встрани от сцената и с усмивка ръкопляскаше на изпълнението ѝ.

Развълнувана, певицата я взе на ръце, за да изпълнят заедно песен пред публиката. Те изпяха откъс от една от най-обичаните детски песни на няколко поколения - „Мила, моя мамо“, а публиката ги изпрати с бурни аплодисменти.

Преди изпълнението Деси Слава реши да провери дали любовта към музиката вече е завладяла малката ѝ наследничка. Пред всички тя я попита: „Ти ще станеш ли певица?“

Без никакво колебание двегодишната Деси отговори с категоричното: „Да!“

С чувство за хумор певицата завърши емоционалния момент с думите: „За две - толкова е добре, нали? Аз съм доволна!“

Припомняме, че Деси Слава стана баба за първи път на 17 април 2024 г., когато големият ѝ син Майки Вълков и неговата партньорка Анжела Станкова посрещнаха първото си дете - момиченце. Двамата избраха бебето да носи името Десислава в чест на известната си баба.

Снимка: https://www.instagram.com

Тогава попфолк изпълнителката беше само на 45 години - млада и секси баба!

Щастливата певица тогава сподели колко е развълнувана от новата си житейска роля, като призна, че внучката ѝ е едно от най-големите щастия в живота. Няколко седмици по-късно младото семейство показа и първи снимки на малката Деси, макар лицето ѝ да остана скрито, както често правят родителите на новородени.

Деси Слава в специалното издание на предаването "120 минути" за децата на България - вижте в следващото видео.