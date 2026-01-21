В традиционните представи бабата е възрастна, скромна жена – с побелели коси, облечена в тъмни дрехи и (почти) задължително препасана с престилка. Лицето и ръцете ѝ са набраздени от бръчки, които носят следите на преживяното.

Съвременните баби обаче нямат нищо общо с този образ. Дори точно обратното – те са енергични, изключително добре поддържани и все още отворени и любопитни към света. Работят, пътуват, спортуват и водят активен социален живот.

Все пак, те запазва най-ценното от ролята си на баба - обичта към внуците, подкрепата и житейската мъдрост. Които обаче изразяват по един по-модерен и приятелски начин.

На днешния 21 януари, в който отбелязваме по стар стил Бабинден, нека да проследим кои са най-секси съвременните български баби.

Ирена Милянкова

Преди малко повече от половин годна, актрисата и модел Ирена Милянкова обяви официално, че е станала баба. Едва на 39 години тя посрещна първия си внук Раян, който е дете на най-голямата ѝ дъщеря Мелани Роуз (24 г.) Ирена сама обяви щастливата новина в социалните мрежи, пишейки: „Най-яката баба е тук".

Глория

В началото на 2025 внучката на попфолк изпълнителката навърши 4 години. Тя е най-голямата радост на Глория, още повече, че носи нейното рождено име - Галина. Често баба и внуче прекарват времето си заедно – празнуват рождени дни, юблеи и ходят заедно на почивки и екскурзии в чужбина.

Дони Василева

Дони е едва на 38 г., когато се ражда първият ѝ внук. А само пет години по-късно печели конкурса"Мисис Баба България" 2015. Днес тя е изключително щастлива с многобройното си семейство – трите си деца и внуците. В моментите, които прекарва с тях, прави това, което прави всяка баба - готви им вкусна храна, която те обожават.

ДесиСлава

От малко повече от година ДесиСлава се радва на първата си внучка. Но въпреки това, изпълнителката съвсем не се вмества в образа на традиционната баба. И не само заради своите 46 години, или пък заради факта, че има малък син, едва седемгодишен. Причината е във факта, че попфолк фурията изглежда все така зашеметяващо и секси – а доказателство за това са снимките, които често споделя в социалните мрежи.

Белослава

Певицата често споделя с феновете си лични моменти с любимата си внучка, като израз на обич и щастие. И я определя като „моето съкровище“ и „цяла една вселена“. Белослава посрещна малката Яна малко преди да отбележи 50-годишния си юбилей.

Аня Пенчева

Актрисата не е типичната баба, макар вече да има трима внуци. „Те са прекрасни - Александър, Борис и Илиян - все мъжка компания“, споделяла е самата тя за ролята си на баба пред камерите на bTV. И е признавала, че иска, когато пораснат, да бъдат благородни и честни. За нея това означава да могат да благодарят и да се извиняват. И да бъдат „истински мъжкари“.

Кристина Димитрова

В последните години Кристина Димитрова има много поводи за радост - семейството ѝ все повече се разраства и тя вече е баба на трима внуци. Популярната изпълнителка не крие емоциите и често е споделяла публично колко благодарна е за това щастие. Най-малкият наследник на фамилията – Георги, се появи през юни 2024 г. Бебето е от по-малкия син на певицата – Мартин.

Нели Сано

Бившата гимнастичка и водеща е щастливо омъжена за актьора Александър Сано, а плод на любовта им е дъщерята Ава. От предишния си брак обаче, тя има един син - Иво Каримански, който през 2024 г. я дари с внучка. Днес, 51-годишната баба с радост се грижи малката Беатрис.

Катето Евро

Баба и внучка са истински тандем! Те не само споделят общо име, но дори и страстта към готвенето. Дори през лятните ваканции, малката Кати е до баба си, помагайки ѝ да приготви консерви – за дългите зимни дни. Освен да готвят заедно, двете обичат и да се разхождат, особено край брега на морето и да наблюдават красивите летни залези.

Ивет Григорова

Освен бизнесдама, която вече години наред успешно управлява своята модна агенция „Ивет Фешън”, Ивет Григорова е и отдадена майка и баба. Тя е изключително щастлива с малкия си внук Бран, който вече е на 5 години – и с който я дари дъщеря ѝ Луиза Григорова.

