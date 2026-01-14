Марги скоро ще навърши 85 години и зад гърба си има живот, побрал повече поколения, отколкото повечето хора могат да си представят. Тя е майка на осем деца, баба на 150 внуци, прабаба на 50 правнуци и на още десетки праправнуци. А семейството ѝ продължава да расте.

Огромното семейство на Марги - над 250 наследници

„Семейството ми е толкова голямо, че не знам имената на всички“, признава Марги с усмивка, докато гостува в „Шоуто на Кейт Хъдсън“. Когато говори за най-малките, тя ги разпознава не по име, а по връзката им с нея – „дъщерята на моя син“ или „детето на моята дъщеря“. За нея това е достатъчно. „Всички са семейство.“

Снимка: youtube/istock

Родена в Амарило, Тексас, Марги става майка още в тийнейджърските си години. Омъжва се на 14 и преди да навърши 21, вече има пет деца. Общо осем, от които седем са живи и до днес. „Направих най-доброто, на което бях способна“, казва тя за годините на отглеждане, труд и постоянство.

Здрави основи на семейството = добро бъдеще за всички

Една от дъщерите й, Пат, описва майка си като човек, който е поставил стабилни основи не само за децата си, но и за поколенията след тях. „Всички сме с висше образование, всички имаме домове и собствени бизнеси“, разказва тя. В семейството има бъдещи лекари, пожарникари, адвокати – истории за успех, които започват от една жена и нейния избор да не се отказва.

„Един от племенниците ми е на път да стане лекар, друг е в пожарната академия, а трети току-що издържа изпита за адвокат. Семейството ни наистина върви напред“, разказва Пат.

Снимка: youtube/istock

За Марги най-голямата награда не са числата, а връзката между хората. „Благословена съм, че съм тук“, казва тя. „И че знам, че има семейства, които се подкрепят и си предават любовта.“

Бабата, която не е виждала на живо всичките си внуци

Понякога тази любов я изненадва. Част от внуците и правнуците ѝ живеят далеч, в различни щати, и тя не е срещала всички лично. Когато се среща лице в лице с някого от по-младите поколения за първи път в „Шоуто на Кейт Хъдсън“, емоцията я завладява напълно. Прегръдките са дълги, а сълзите – искрени.

Снимка: youtube/istock

„Ще предадем тази любов нататък“, казва Марги. И в тези думи сякаш се съдържа цялата ѝ житейска история – история за семейство, устойчивост и обич, която продължава през пет поколения.

А каква баба е Ирена Милянкова - вижте във видеото:

