Тази седмица в „Ергенът“ Кристиян, Стоян и Марин ще премерят сили на плажната арена, облечени в сватбени костюми. Кандидат-младоженците ще трябва да преминат трасе с препятствия, за да извоюват за дамите си булчински букет. Освен че ще донесе спокойствие и сигурност на момичетата, които го харесват, най-бързият от ергените ще стане и новият властелин на златния и сребърния ключ в имението. Той ще има най-лъскавите срещи през седмицата и привилегията винаги пръв да прави избори. Шампионът в надпреварата ще заведе специалната си избраница на високоадреналинова и вълнуваща среща, а вторият ще има усамотение от средната класа и с неговата дама ще могат да се разходят по плажа.

Ергенът, който се представи най-слабо, ще има най-нискобюджетната среща и ще може да заведе дамата си на разходка в природата. Високият адреналин ще изправи Кристиян пред неочаквано изпитание.

Непосредствено след финиширането си, най-зрелият ерген ще почувства сериозно неразположение, което буквално ще го свлече на земята, а ситуацията ще наложи спешна намеса на медицински екип и откарването му в болница.

Дамите в „Ергенът“ предстои да станат част от една много специална групова среща, на която ще бъдат предизвикани с актьорска задача – „Холивудска целувка“. Момичетата ще се „запътят към Холивуд“, където заедно с ергените ще трябва да пресъздадат две знаменити и също толкова романтични сцени от две холивудски класики – „Титаник“ и „Казабланка“ – със страстни целувки.

Задачата ще изисква от тях да изиграят емблематичните сцени максимално близо до оригинала. Дали ергените и дамите ще следват сценария, или ще излязат от рамката, за да създадат своя собствена реалност? За кои от тях границата между актьорската задача и истинските чувства ще се окаже прекалено тънка и ще доведе до истинска, неподправена целувка? Коя ще е първата жена, осмелила се да разруши „бро-кода“ между Кристиян, Стоян и Марин? И кой от тримата „ергени“ ще получи своеобразен шамар от най-изявените си фаворитки?

Зрителите на bTV предстои да разберат и дали любовта е по-силна от бебешкия плач. Един от ергените предстои да провокира пет свои избранички, за да провери доколко всяка една от тях е готова за семейния живот с бебе и съпруг. Той ще ги покани в разхвърляната си ергенска квартира, за да тества дали освен да се впуснат в щур романс, момичетата са готови и за див семеен живот, а дамата, която успее да балансира най-добре между майчинството и домакинството, ще спечели романтичен обяд с него. Вечерта в имението ще бъде белязана от нестандартен „коктейл в рамка“, по време на който ще последва още една страстна целувка, а след това предстои най-драматичната Церемония от началото на любовното приключение. На нея ергените ще разполагат с далеч по-малко на брой рози, отколкото са момичетата в имението…

Съвсем скоро в „Ергенът“ предстои да настъпи изцяло нов етап. Мартин Николов – Елвиса отново ще прескочи прага на имението в Шри Ланка, за да помогне на тримата ергени да не повтарят неговите грешки точно когато един от тях ще бъде силно разклатен. Новината бе съобщена лично от Мартин по време на участието му в „Кой да знае?“ в понеделник вечер по bTV. Присъствието му в имението на любовта обещава да предизвика бурни реакции и сред момичетата, а какви ще бъдат те – зрителите предстои да научат съвсем скоро!

