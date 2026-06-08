Вероятно вече сте виждали това название навсякъде в социалните мрежи: body skinification. Макар да звучи малко сложно, концепцията е лесна за прилагане - тя се основава на грижата за кожата на тялото по същия начин, по който се грижите за кожата на лицето.

Вече не става дума само за хидратация, а за подобряване на блясъка, текстурата и стегнатостта на кожата. Както и за справяне с несъвършенства и петна чрез все по-усъвършенствани продукти. В осовата на тенденцията е популярната корейска K-beauty култура.

Тенденцията за грижа за тялото, идваща от Корея

Корейската козметика за тяло става все по-популярна, защото прилага същата философия към тялото, както и към грижата за лицето - превенция, постоянство и усъвършенствани формули, които са изключително приятни за употреба.

Често корейските кремове за тяло съдържат съставки, които традиционно се използват за лицето. Например ниацинамид (Витамин B3) за изсветляване и изравняване на тена, хиалуронова киселина за хидратация, церамиди за укрепване на кожната бариера и центела азиатика (или „тигрова трева“) за успокояващ ефект.

Все по-популярни стават и нежните химически ексфолианти като AHA и PHA киселини, както и ретиноидите, съединения, производни на витамин А, които ускоряват обновяването на клетките и подобряват текстурата на кожата.

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Препоръките на дерматолозите

Активните съставки за лице и тяло са сходни. Но дали да еднакво ефективни?

Д-р Ана Мартинес-Лауверс, дерматолог в Института по медицинска дерматология Ricart (IMR), обяснява, че в практиката си често третира кожни проблеми по тялото „със същия подход, както при лицето" - специфични активни съставки, последователна рутина и формули, съобразени с типа кожа.

Тя подчертава, че козметиката за тяло търпи значително развитие в последните години. „Преди формулите бяха предимно емолиенти - за третиране на сухота и укрепване на кожната бариера, докато днес откриваме съставки с доказана дерматологична ефективност, като салицилова киселина, ретиноиди, ниацинамид и азелаинова киселина.

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През деня или през нощта

„Най-подходящото време за нанасяне на крем за тяло зависи от активната съставка“, казва д-р Мартинес-Лауверс пред Hola.

Тя препоръчва:

Сутрин – хидратиращи и антиоксидантни формули, както и слънцезащита в случай на излагане на слънце.

– хидратиращи и антиоксидантни формули, както и слънцезащита в случай на излагане на слънце. Вечер – ретиноиди, ексфолиращи киселини и продукти срещу пигментни петна.

И допълва, е продуктите трябва да се нанасят след душ, докато кожата е все още леко влажна, защото това подобрява задържането на вода и усвояването на активните съставки.

Как трябва да изглежда рутината за тяло

Ето какъв е ритуалът за грижа за тялото, следван от жените в Корея:

Ексфолиране: веднъж или два пъти седмично.

веднъж или два пъти седмично. Хидратация: ежедневно, особено след дълбоко почистване. Може да се използват леки лосиони или по-богати и подхранващи текстури според нуждите и предпочитанията.

ежедневно, особено след дълбоко почистване. Може да се използват леки лосиони или по-богати и подхранващи текстури според нуждите и предпочитанията. Слънцезащита: всеки ден върху откритите зони като ръце, деколте и крака.

всеки ден върху откритите зони като ръце, деколте и крака. Козметика за подобряване на тена и намаляване на петната - кремовете с антиоксиданти като витамин C помагат за озаряване на кожата и за изравняване на нейния тен.

Какви естетични процедури може да прилагаме през лятото - вижте във видеото съветите на специалистите: