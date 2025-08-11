Всички знаем колко важно е да нанесем слънцезащитен крем върху лицето си преди да излезем от вкъщи. Използването му намалява риска от слънчеви изгаряния, стареене и рак на кожата.

Но дори това вече да е част от сутрешната рутина, твърде вероятно е да не използваме правилното количество от крема, за да получим пълните ползи. Всъщност, редица проучвания показват, че много хора нанасят едва около 20 до 50% от количеството, необходимо за достигане на SPF покритието, посочено на етикета.

Колко крем е необходим, за да защитим лицето си

Конкретното количество варира в зависимост от размера и формата на лицето. За по-голяма точност експертите смятат, че е необходима между половин и една четвърт чаена лъжичка, за да си осигурим правилната защита.

Снимка: iStock

Но има един лесен начин да се прецени правилното количество, без да прибягваме до кухненските прибори. Той е разпространен от дерматолози в TikTok и е познат като „Методът с пръстите“.

Според д-р Джойс Парк, необходимото количество слънцезащитен крем, което ще покрие адекватно лицето ни е с дължина от два до три пръста.

За пример тя използва собственото си лице. След като го измерва, тя изчислява, че се нуждае от приблизително ¼ чаена лъжичка слънцезащитен крем. Използвайки метода с пръсти, определи, че са ѝ необходими два пръста дебел слой слънцезащитен крем.

Специалистът припомня още и, че когато нанасяме слънцезащитен крем, не бива да забравяме често пропусканите места като ушите, устните и клепачите. И съветва да нанасяме продукта често, докато сме навън - на всеки два часа.

Още съвети за правилна защита - във видеото:

