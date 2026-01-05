Връзката на известния турски актьор Керем Бюрсин и медийната звезда Селин Ягджъоглу най-накрая бе потвърдена. От доста време насам се носеха слухове за отношенията им, но нищо не бе напълно сигурно – докато двамата най-сетне не официализираха любовта си, слагайки край на месеци спекулации.

Турските журналисти следяха отблизо двойката, но въпреки честото споменаване на имената им в таблоидите и социалните медии, нито една от страните не даваше категорична информация за случващото се между тях. Причината вероятно се криеше във факта, че Бюрсин е доста предпазлив и винаги се стреми да държи личния си живот далеч от общественото внимание.

В първите дни на новата година обаче това се промени.

Керем Бюрсин публикува романтични снимки в социалните мрежи, което изненада последователите и не остави никакво съмнение за отношенията му със Селин. За минути кадрите събра хиляди коментари и харесвания. Феновете се зарадваха за двойката и я похвалиха за смелостта да изрази открито любовта си.

Снимка: instagram/thebursin

Керем Бюрсин е един от най-известните турски актьори. Хитовият сериал „Почукай на вратата ми“ го направи популярен по целия свят и беше продаден в много държави. Той е известен и с работата си в киното, с екологичния си активизъм и участието си в социални каузи.

От своя страна Селин Ягджъоолу е една от най-значимите дигитални инфлуенсъри в Турция. Тя е известна със съдържанието си, свързано с мода, лайфстайл и пътувания. Работила е с големи брандове и е посещавала модни събития по целия свят, като има стотици хиляди последователи.

Снимка: instagram/thebursin

Източници, близки до двойката, споделят, че двамата са изключително щастливи един с друг, градейки връзка, основаваща се на уважение и разбирателство. И предпочитат да прекарват времето си заедно на спокойни вечери и почивки, далеч от шумни събития и камери. А подобна дискретност със сигурност винаги е засилвала интереса към тях.

Мнозина смятат, че решението им да излязат публично в началото на новата година е и символично. Феновете го възприемат като знак за ново начало и доверие във връзката им.

А един любопитен елемент, който няма как да остане незабелязан, е приликата между Селин Ягджъоглу и актрисата Ханде Ерчел - с която Бюрсин изживява, макар и недълга, страстна любовна авантюра. Дали приликата е случайна или не - може само да гадаем.

