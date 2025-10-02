Един от най-известните турски актьори - Керем Бюрсин, познат на българската публика от сериала „Почукай на вратата ми“, отново е в новинарските заглавия. Този път причината не е нов работен проект, а личният му живот.

Турските медии съобщават, че романтичната връзка между Бюрсин и Мелиса Тапан, наследница на фамилия Сабанджъ, притежаваща кораби и десетки фабрики в Турция, е приключила.

Двамата бяха заедно в продължение на малко повече от година. В интервю Бюрсин сподели, че са започнали да се срещат през миналия май и са „щастливи във връзката си“. И като цяло двамата предпочитоха да пазят романса си в тайна и рядко бяха виждани заедно публично.

Въпреки дискретността, вече са факт слуховете за раздяла, а като причина се изтъква натовареното им ежедневие. В момента Бюрсин работи по редица интернет и телевизионни проекти, което затруднявало личния му живот. Известно е, че Мелиса предпочита усамотението – и като цяло повечето новини за нея са неясни, тъй като тя избягва публичността.

Феновете на актьора коментираха новината в социалните мрежи. Мнозина изразиха тъга, но също така пожелаха успех на Бюрсин, подчертавайки, че той продължава да бъде както един от най-успешните актьори в южната ни съседка, така и един от най-желаните ергени.

Слуховете за раздялата с Мелиса Тапан, добавят нов, пикантен щрих към личния живот на чаровния актьор. Припомняме, че преди време той бе във връзка с колежката си Ханде Ерчел. Двамата се срещат именно на снимачната площадка на сериала „Почукай на вратата ми“.

След раздялата им, Ханде започва да излиза с Хакан Сабанджъ, който е братовчед на Мелиса. Пред около месец обаче стана ясно, че са прекратили отношенията си – въпреки че се носеха упорити слухове за сватба.

Да си припомним моменти от забавния, романтичен сериал „Почукай на вратата ми“:



