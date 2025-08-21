Благодарение на силно развитата телевизионна индустрия, всяка година в Турция изгряват нови звезди. Много от тях се задържат за кратко на върха. Но неколцина имат късмета – а и необходимите лични качества, да останат там задълго.

Пример за това е Дамла Сьонмез, която въпреки крехката си възраст – едва 38 години, отдавна е извоювала и затвърдила статута си на талантлива актриса и обичана знаменитост. При това популярността ѝ надхвърля далеч границите на Турция. Добре позната е включително и у нас с участията си в „Една любовна история“,излъчван bTV през 2014-а година, а по-късно и в „Великолепният век: Кьосем Султан“ през 2017 г.

Още от най-ранна детска възраст Дамла е привлечена от театъра и киното, макар че никой в семейството ѝ не се занимава с актьорство - баща ѝ е инженер и програмист, а майка ѝ работи като архитект. Още от ученическите си години постоянно играе на сцена, а впоследствие започва да се появява в телевизионни реклами.

Любовта ѝ към актьорската професия я отвежда чак в Париж, за да учи в театралния отдел на Сорбоната. Там остава една година, преди да получи стипендия за театралния отдел на Университета в Истанбул. Изучавала е и две години цигулка и една година пиано в Държавната консерватория.

Дебютира в телевизията със сериала "Боси крака в колежа" през 2009-а година. И оттогава насам подхожда изключително професионално към всяка роля. Често чете книги, свързани с психология, за да изгради по-добре характера на героинята си. И не смята, че е задължително един актьор да е в главна роля. Дори напротив – тя е най-развълнувана от герои, които изглеждат малки, но имат голямо влияние „Не е нужно да си в главната роля, за да оставиш отпечатък“, казва тя пред BeStyle.

През последните години актрисата получава пет отличия от престижни филмови фестивали - включително за най-добра актриса на международния филмов фестивал в Милано за ролята си в игралния филм „Deniz Seviyesi“ от 2014 г.

Колкото до личния живот на Дамла, малко са нещата, които тя споделя. Преди няколко години бе във връзка с колегата си Усхан Чакър ("С Русия в сърцето" и "Великолепният век: Кьосем") и двамата бяха една от най-коментираните и харесвани от феновете светски двойки.

За съжаление, те се разделят през 2020 г. заради „изчерпани отношения". А дали днес Дамла има нов мъж до себе си, остава неясно. В последно време се появиха спекулации в турските медии за евентуална връзка с певеца и актьор Мурат Боз. Но до момента не е направено каквото и да е официално изявление.

Да си припомним моменти от сериала "Великолепният век: Кьосем":



