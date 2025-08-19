Двама от най-известните и обичани турски актьори - Нихал Ялчън и Бергер Гювен отдавна не крият връзката си. Въпреки популярността и честите обвинения заради голямата си възрастова разлика.

Бергер, който е познат преди всичко с участието си в семейната драма "Безмилостен град" (Zalim İstanbul), излъчвала се доскоро и в България, явно не се притеснява и не страда от предразсъдъци от факта, че колежката му Нихал е с цели 14 години по-възрастна от него. Резултат от това е вече четиригодишната им връзка.

Двамата съвсем свободно демонстрират чувствата си и споделят общи кадри в социалните мрежи от местата, които посещават. В началото на лятото бяха заснети на романтична ваканция в известен турски курорт. А малко по-късно публикуваха поредица от снимки от пътешествието си в Ню Йорк.

„Моят красива любима. Прекарваме прекрасно времето си заедно, пътувайки и се разбирайки се отлично. Благодаря ти, че си толкова хармонична, спокойна и приятна. Имам такъв късмет с теб – сега изживявам най-безконфликтната, най-спокойната и най-дълга връзка в живота си. Изпълнен съм с възхищение и удивление от мъдростта ти и волята ти. Опитвам се да науча това от теб“ – са само част от думите, които 30-годишният Бергер отправя към 44-годишната Нихал.

Нихал Ялчън е позната на българската публика с превъплъщението си в образа на Ефсун в хитовия турски сериал „Преродена“, който се излъчва в момента всеки делничен ден в ефира на bTV. Телевизионната поредица се превърна в най-големият хит в южната ни съседка за изминалата година.

Още за сериала "Преродена" - гледайте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK