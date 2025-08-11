Да си представим следното: релаксираме на слънчев пясъчен плаж. От време на време се надигаме от шезлонга за освежаващо потапяне в океана. А след това прескачаме до бара за коктейл или порция сладолед. Животът е наистина хубав!

Но има една уловка. През цялото време трябва да сме съвсем голи.

Това е условието на Кап д'Агд, малко градче в южната част на Франция, посветено на нудистката общност. С годините то се налага като водеща дестинация от този тип не само в Европа, но и по света.

Всяка година над 12 милиона души посещават курортния град. А в разгара на сезона, може да посрещне около 45 000 посетители на ден.

Кое прави Кап д'Агд толкова уникално място

За разлика от плажовете или хотелите за нудисти, френският град се рекламира като изцяло нудистки. Това означава, че може да отидем без дрехи дори до магазина или до банковия офис. Правила няма, изисква се просто да бъдем уважителни.

Хартата на нудисткото селище гласи, че голотата трябва да се практикува в компанията на съмишленици - други привърженици на нудизма.

Какво може да ни предложи Кап д'Агд

Освен обширния плаж, с площ над два километра, мястото разполага с яхтено пристанище, търговски център, поща и транспортна система.

Може да се натъкнем на голямо разнообразие от ресторанти, предлагащи от традиционна френска и средиземноморска кухня до азиатски, вегетариански и вегански опции. Има и много нощни клубове, един от които е известен със своите партита, на които е задължително човек да присъства гол.

Снимка: iStock

Достъпно място ли е Кап д’Агд

Още едно уникално предимство на нудисткото селище – тук може да отседне всеки пътешественик. От хотели и къщи за гости до ваканционни жилища и къмпинги, цените варират и задоволяват всяко предпочитание.

Една от големите резиденции Le Jardin de Babylone, разположена на пет минути от плажа, е само за двойки. Цените варират от 250 до 450 евро на вечер. Съвременният хотел Oz'inn пък разполага със закрит басейн, спа център и фитнес зала. Цените започват от 659 евро.

За тези с по-ограничен бюджет, нудисткият къмпинг, отворил врати още през 1956 г., е значително по-евтин. Цените варират от 20 до 58 евро.

Правилата на Кап д'Агд

Достъпът до нудисткото селище е регулиран. Посетителите задължително попълват формуляр - чрез който се съгласяват включително да спазват определени хигиенни правила.

Категорично забранено е снимането. Както и шумното и непристойно поведение –воайорството, например, може да бъде санкционирано с 15 000 евро глоба, пише Metro.

А как се ходеше на плаж по времето на социализма - да си припомним чрез видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK