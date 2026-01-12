Бляскавата церемония по връчването на наградите „Златен глобус“ 2026 дава гласност на холивудските звезди, а актьорът Марк Руфало използва присъствието си на червения килим, за да отправи силно политическо послание към Доналд Тръмп, като го нарече: "най-лошият човек на земята".

Руфало, който беше номиниран за награда за ролята си в сериала Task, носеше на ревера си значка с надпис „Be Good“ (Бъди добър) в памет на Рени Никъл Гуд, американска гражданка, която беше убита при стрелба от агент на ICE в Минесота няколко дни преди церемонията. Тази значка беше част от по-глобална демонстрация на червения килим, в която участваха и други звезди като Уанда Сайкс и Наташа Лион, които носеха подобни значки с послания, критикуващи действията на ICE и призоваващи за съпричастност и справедливост.

На въпрос от репортер защо е решил да говори точно по тази тема, актьорът категорично заяви, че чувството за несправедливост и насилие, което според него се разпространява в страната, не може да бъде игнорирано, дори по време на подобно светско събитие. Той направи ясни и директни изявления за политическата ситуация в САЩ и отбеляза, че според него лидерството на Тръмп е допринесло за проблеми с правата на човека и моралната посока на страната.

В своето изявление актьорът изрази критика към това как американската политика се управлява и постави под въпрос моралните ценности на настоящото ръководство, подчертавайки, че международните закони и основните човешки правдини не бива да се пренебрегват или омаловажават. Той добави още, че „това вече не е нормално“ и определи Доналд Тръмп като "най-лошият човек на земята".

Снимка: Getty Images

Реакциите в социалните мрежи и в публичното пространство бяха разнородни. Докато някои подкрепиха позицията на Марк Руфало и я приеха като смело изказване на загрижен гражданин, други я осъдиха като прекалено политически и неподходяща за развлекателно събитие. Дебатите около това дали знаменитостите трябва да използват подобни сцени за политически послания продължиха и след края на церемонията.

Действията на Руфало на „Златен глобус“ 2026 отново поставят въпроса за ролята на артистите в политическите дискусии и границите между развлечение и активизъм, като предизвикват широка обществена дискусия както сред феновете на киното, така и сред критиците.

