По време на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“ 2026, беше отдадена специална почит на легендарния режисьор и актьор Роб Райнър. Той и съпругата му Микеле Райнър срещнаха трагичната си смърт през декември миналата година, а този фатален край беляза хиляди фенове завинаги.

Макар тази година да нямаше традиционен сегмент In Memoriam, водещата на бляскавата церемония - Ники Глейзър избра нестандартен, но силно емоционален начин да почете паметта на Роб Райнър. На самия финал на събитието, тя се появи на сцената с черна бейзболна шапка с надпис „Spinal Tap“ – директна и ясна препратка към култовия филм This Is Spinal Tap от 1984 г., режисиран от Райнър.

С усмивка и видимо вълнение Глейзър завърши церемонията с думите:

„Тук скалата стига до 11.“

Репликата е една от най-разпознаваемите от филма и се използва като символ на нещо, което надхвърля обичайните граници – 11/10, точно както и творческото наследство на талантливия Роб Райнър.

Наследството на една холивудска легенда

Роб Райнър оставя след себе си впечатляваща кариера в киното и телевизията. Той е режисьор на едни от най-обичаните филми на последните десетилетия, сред които Stand By Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally… и A Few Good Men. Работата му се отличава с дълбочина, човечност и неподражаемо чувство за хумор.

Снимка: Getty Images

Трагична смърт, която никой не очаква

Роб и Микеле Райнър бяха открити мъртви в дома си в Брентууд, Калифорния, през декември 2025 г. Случаят разтърси Холивуд и предизвика вълна от съболезнования и почит от колеги, приятели и почитатели по целия свят. Разследването по случая продължава, а трагедията остава една от най-шокиращите в индустрията през последните години.

Снимка: Getty Images

Почит от колеги, които помнят

Почитта към Роб Райнър не се ограничи само до „Златен глобус“ 2026. И на други престижни церемонии той беше споменаван като изключителен творец и човек с огромна доброта. Мнозина го определиха като фигура, която е вдъхновявала поколения актьори и режисьори не само с таланта си, но и с човешкото си отношение.

Райнър остава в историята на киното с филми, които продължават да вълнуват, разсмиват и трогват публиката – доказателство, че истинското изкуство надживява времето.

