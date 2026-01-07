Едно последно съобщение, изпълнено с надежда и обич, хвърля нова светлина върху последните часове от живота на Мишел и Роб Райнър. Малко преди трагедията, която отне живота на двамата съпрузи, Мишел е изпратила имейл до човек, когото семейството е смятало за свой близък приятел, въпреки че той се намира зад решетките.

Става въпрос за Нанон Уилямс, затворник в Тексас, с когото семейство Райнър поддържа дългогодишна връзка. Писмото е изпратено в събота вечерта, на 13 декември 2025 г. – по-малко от денонощие преди телата на съпрузите да бъдат открити в дома им в Брентуд, сочат чуждестранните медии като Entertainment и New York Post.

„Нямам търпение да го гледаме с теб“

В последното си съобщение Мишел споделя емоции от театрална постановка, вдъхновена от самия Нанон, която двамата с Роб са посетили вечерта преди трагедията. Тя описва представлението като „невероятно“ и завършва с думите: „Всички казахме, че нямаме търпение да го гледаме заедно с теб“. Писмото е подписано с: „Обичам те, Мишел“.

По ирония на съдбата, поради забавяне в системата за проверка на кореспонденцията в затвора, Нанон прочита писмото чак в понеделник – когато новината за смъртта на Райнър вече е обиколила света.

Приятелство отвъд стените на затвора

Нанон прекарва десетилетия в затвора за престъпление, което твърди, че не е извършил. Роб и Мишел не само вярват в неговата невинност, но и активно подкрепят каузата му, превръщайки го в част от своето по-голямо семейство.

„Моля ви, кажете ми, че медиите лъжат“, казва Уилямс, когато научава за трагедията и първоначално смята, че новината е фалшива.

Семейната трагедия на Райнър

Снимка: Getty Images

Припомняме, че Роб и Мишел Райнър бяха открити мъртви на 14 декември 2025 г. За смъртта им беше арестуван и обвинен техният 32-годишен син, Ник Райнър. Разследването разкри, че между него и родителите му е имало сериозен конфликт по време на парти вечерта преди убийството.

