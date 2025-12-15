Холивуд е в шок след новината за трагичната смърт на легендарния режисьор и актьор Роб Райнър и съпругата му Мишел Сингър Райнър. Двойката е била открита мъртва в дома им в Лос Анджелис в неделя, 14 декември.

Случаят бързо придоби зловещ обрат, след като стана ясно, че техният син, Ник Райнър, е бил разпитван от отдела за грабежи и убийства към полицията на Лос Анджелис, съобщава People.

Детайли от трагедията

Снимка: Getty Images

Според източници, близки до семейството, Роб и Мишел Райнър са били открити от дъщеря им Роми. Била е повикана пожарната служба на Лос Анджелис, за оказване на медицинска помощ. При пристигането си, екипите са констатирали смъртта на мъж и жена.

Въпреки че полицията официално не е потвърдила версията, множество източници съобщават, че именно синът на двойката, Ник Райнър, е убил родителите си. Към момента на публикуване, от полицията в Лос Анджелис съобщават, че няма арестувани и никой не е задържан по случая.

Кои са Роб и Мишел Райнър?

Снимка: Getty Images

Роб Райнър е една от най-емблематичните фигури в Холивуд, режисирал култови филми като:

„Принцесата булка“ (1987)

„Когато Хари срещна Сали...“ (1989)

„Мизерия“ (1990)

„Няколко добри мъже“ (1992)

Той среща Мишел Сингър, когато режисира „Когато Хари срещна Сали...“. Двойката се омъжва през 1989 г. и имат три деца.

Синът им Ник и борбата му със зависимостта

Роб и Мишел имат три деца, като Ник Райнър е едно от тях. Той открито е говорил за личната си борба със зависимостта от различни опиати, която е започнала още в тийнейджърските му години и в един момент го е довела до това да остане без дом.

В интервю от 2016 г. за People, Ник споделя за опита си да се възстанови: „Сега, от доста време съм си вкъщи и някак си свикнах да бъда в Лос Анджелис и да съм сред семейството си“.

Роми Райнър Роми Райнър е дъщерята на двойката, която по данни от източници, близки до семейството, е направила ужасяващото откритие за своите родители. Именно тя е намерила баща си Роб и майка си Мишел мъртви в дома им, което е довело до извикването на службите за спешна помощ.

Джейк Райнър Джейк Райнър е другият син на Роб и Мишел, който, за разлика от брат си, е насочил професионалния си път към филмовата индустрия. Известно е, че той е работил в киното и е участвал в проекти, свързани с творчеството на баща си, като е изпълнявал различни роли, включително асистент или продуцент.

Трагедията хвърля тежка сянка върху живота на семейство Райнър и тепърва предстои полицията да изясни всички обстоятелства около смъртта на Роб и Мишел Райнър.

