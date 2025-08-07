Ходенето на плаж е един от акцентите на лятото. Но това, подобно на всяко друго начинание, има своите неудобства. Като внасянето на пясък у дома или хотелската стая.

Затова е добре да сме запознати с начините, които ще ни помогнат да се насладим на морския бряг без „пясъчни сувенири“. Това са няколко трика, изпитани и тествани от опитни сърфисти и професионалисти по почистване – ето какво споделят те пред Real Simple.

Чанти и торбички

За предпочитане е да се снабдим с повечко чанти на плажното си пътуване, за да защитим уязвимите си предмети. Изненадващо е как дори една песъчинка може сериозно да увреди мобилния телефон. Ето защо е добре да го съхраняваме в затваряща се найлонова торбичка.

Добре е да имаме торби и за плажните принадлежности, дрехите, както и за останалите предмети, които носим със себе си.

Бебешка пудра

Почти класически плажен трик: пудра или талк отлично могат да премахнат пясъка, полепнал по тялото. Достатъчно е просто да поръсим малко върху нужните места.

Пудрата помага за абсорбиране на излишната влага, което улеснява изчеткването на пясъка. Отлична алтернатива е и царевичното нишесте.

Снимка: iStock

Да защитим косата си

Пясъкът лесно се заплита в мокра коса, което затруднява премахването му. В подоби случаи на помощ идва серумът за коса на силиконова основа. Нужно е просто да нанесем малко количество преди да отидем на плажа.“

Бонус е, че силиконът защитава косата и от топлина.

Отделни кърпи

Винаги е добре да се снабдим с по-голямо количество кърпи – за да не се налага да се подсушаваме със тези, на които лежим на пясъка.

Микрофибърните са добър вариант, тъй като съхнат бързо и песъчинките по-лесно се отстраняват от тях - в сравнение с обикновените плажни кърпи.

Снимка: iStock

Четка

Четка с мек косъм улеснява премахването на пясъка от трудно достъпните места – както по тялото, така и по предметите. Предлагат се продукти, специално предназначени за целта, но и най-обикновена чиста четка за боядисване също ще свърши работа.

Задължително изплакване

Може би не е нужно дори да се споменава колко важно е да се изплакнем с вода преди да напуснем плажа. Най-добре в обществени душ кабини, ако има такива. Важно е да използваме хладка или студена вода.

Горещата вода кара пясъка още повече да залепне по тялото.

Изплакване... отново

Това може да е напълно ясно, но след дълъг, изморителен ден на плажа е лесно да се отложи. След като се приберем у дома или в хотелската стая, трябва незабавно да изплакнем банските костюми, кърпите и дрехите. Освен всичко останало, това ще предотврати и навлизането на пясък в пералнята и евентуалното ѝ увреждане.

А как от пясък могат да се изваят истински скулптори - във видеото:

