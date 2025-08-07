Плая де Гулпиюри (Playa de Gulpiyuri) е необикновен плаж в северната част на Испания, близо до градчето Янес в Астурия. Той е популярна туристическа дестинация, природен феномен и част от Регионалната мрежа на защитените природни територии на страната.

Какво прави плажа Гулпиюури толкова специален?

За разлика от типичните крайбрежни места, Плая де Гулпиюри или плаж Гулпиюру се намира на повече от 100 метра навътре в сушата от Кантабрийско море. И въпреки това е със солена морска вода и има приливи и отливи. Как е възможно това?

Думата „Gulpiyuri“ означава „воден кръг“. Плажът е образуван от срутена варовикова пещера, създала естествена вдлъбнатина, която е свързана с морето чрез подземни тунели. Когато настъпи прилив, морската вода навлиза през тунелите и създава нежни вълни в това изолирано райско кътче.

Снимка: iStock/Instagram

Този необичаен природен феномен прави Гулпиюури прочут – той не е просто едно от най-интересните крайбрежни места в Испания, а е истински претендент за титлата "най-малкия плаж в света“.

Къде се намира?

Плажът се намира между селата Навес и Янес в Астурия. До него няма директен автомобилен достъп, но се стига пеша по живописна пътека за около 15–20 минути от паркинга до плажа Сан Антолин (San Antolín Beach). Пътеката минава през зелени поляни и селскостопански терени, а стигането до там е част от преживяването.

Снимка: iStock/Instagram

Колко дълъг е плажът Гулпиюури?

Тъй като е известен като най-малкият плаж в света, макар официално това да не е потвърдено, много посетители се питат колко точно е дълъг. Отговорът е около 40 метра. Това го прави по-скоро скрита лагуна, отколкото традиционен плаж – и именно това го прави толкова вълшебен. Въпреки размерите си, рядко е пренаселен, особено ако го посетите рано сутрин или извън пиковия летен сезон.

Съвети за посещение на плажа Гулпиюури

Добре е да изберете правилния момент, за да го видите пълен с вода. Посетете плажа по време на прилив, за да го видите в пълния му блясък, защото при отлив той може да бъде почти сух.

Снимка: iStock/Instagram

