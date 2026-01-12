С влизането на еврото в обръщение в България, не се променят само цените на стоките и банковите сметки. Промяната влияе и на езика — на изрази и ежедневни фрази, които за поколения българи са част от речника и културата. След години обаче те тотално ще бъдат забравени!

Фрази като "Ще те направя на 2 стотинки" или "Нямам пукнат лев!" изразяват не само стойност, но и отношение, нагласа и характер. Те обаче постепенно ще изчезват, защото основната парична единица, върху която са изградени, вече не съществува в ежедневието на българина.

Защо изразите с "левове" и "стотинки" изчезват?

Езикът е жив, той се адаптира към реалността. Когато хората престанат да боравят с определени неща в ежедневието си, думите и изразите, които ги описват, често губят смисъл или отесняват.

С въвеждането на еврото, левът и стотинките стават от исторически и практични — предимно символични. Хиляди хора свикват не само да ползват, но и да мислят в евро, а не в лева.

Така фрази като „Ще те направя на 2 стотинки“, която означава да се скараш с някого, да го омаловажиш, все по-рядко ще звучат в ежедневните разговори. Изразът „Нямам пукнат лев“ (нямам нито лев) звучи колоритно и запомнящо се, но сега, след преминаването към евро, губи контекста си. Тази промяна е не само лингвистична, но и културна — знак, че обществото ще преосмисли своя речников фонд в съответствие с новата икономическа реалност.

Любопитни факти за левовете, стотинките и езика

Българският лев (BGN) е създаден през 1881 г., след Освобождението, и е едно от най-старите валутни наименования на Балканите.

Името „лев“ идва от старобългарската дума лъв — символ на сила и власт.

— символ на сила и власт. Подразделението на лева — стотинката, се използва оживено в разговорния език до самия край на левовото време.

Думата „стотинка“ идва от „сто“ — защото 100 стотинки = 1 лев.

В българския език „стотинка“ често означава нещо без или с много малка стойност.

През годините стотинките са били сечени от различни материали - мед, бронз, месинг.

Още изрази на изчезване

Тези изрази са културни маркери на епохата на лева — и съзнателно или не, се променят с времето.

„Левове на ластици“ — когато човек има много пари на пачки и ги връзва с ластик на руло

— когато човек има много пари на пачки и ги връзва с ластик на руло „Цепи стотинката на две“ — за някой, който е скъперник и необича да плаща

— за някой, който е скъперник и необича да плаща "Брои си стотинките" - за беден човек, който няма пари

- за беден човек, който няма пари "Няма 5 лева да се обръсне" - няма пари да си плати за нещо важно

- няма пари да си плати за нещо важно "Даде последния си лев" – жертва всичко, което има

– жертва всичко, което има "Шири се като 5 стотинки в кесия" - за някой, който е заел много място или води охолен живот

- за някой, който е заел много място или води охолен живот "Думата му не струва и една стотинка" - за някой, който не си държи на думата и не може да му се вярва

- за някой, който не си държи на думата и не може да му се вярва „Продаде се за жълти стотинки“ – направи нещо срещу нищожно възнаграждени

– направи нещо срещу нищожно възнаграждени „За стотинки работа“ – нископлатена, неблагодарна работа

Актуална информация за еврото в България

Еврото е законно платежно средство в страната от 2026 г. Финансовите операции и сметки също са в евро, което улеснява пътуванията, търговията и международните операции. Евромонетите имат общи европейски лица от едната страна и национален мотив от другата (за различните държави-членки).

Това означава, че вече не броим стотинки, а за евроцентове.

Тази стъпка е част от по-широкия план за пълна интеграция на България в европейската икономическа зона и носи както ползи, така и предизвикателства за българския бизнес и потребителите.

Какво остава от "лева"?

Дори когато един предмет или валута изчезне от ежедневието, той остава — в паметта, в културата, в езика. Много поколения ще продължат да знаят какво е „пукнат лев“ или „2 стотинки“, дори когато това вече не е част от финансовия живот.

Езикът не забравя — той само обновява значението си.

Какво ще правят българите с монетите от семейната касичка - вижте във видеото.

