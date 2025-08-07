Известната турска актриса Су Бурджу Язги често привлича вниманието на безбройните си последователи. И не само заради участията си в хитови турски сериали, но и с нещата, които се случват в личния ѝ живот.

Макар и едва на 21 години, звездата от сериала „Моите братя и сестри“ има какво да разкаже за себе си. И това не е учудващо, тъй като от съвсем малка започва да се снима в телевизионни продукции и е постоянно под светлините на прожекторите.

Вероятно поради тази причина тя се опитва дори визуално да изглежда по-зряла от възрастта си – нещо, заради което получава често критика от феновете. Те я упрекват, че прекалява с грима и избира облекла, които са по-подходящи за 30-годишна жена, пише Оnedio.

Може би светът на нелеката телевизионна индустрия е принудил Су да порасне преждевременно. И дори смело да влиза във връзки с значително по-възрастни от нея партньори.

От доста време в турските медии се спекулира за връзка между младата актриса и колегата ѝ Бурак Дениз, който е с 13 години по-голям от нея. Слуховете са подклаждани и от снимките, които Су споделя в Instagram профила си и на които позира в компанията на Бурак.

Двамата се срещат на снимачната площадка на сериала „Приказка за една нощ“, снимките за който започват през 2024 г.

Последните снимки обаче, които Су сподели в социалните мрежи, показват, че опасенията на феновете ѝ са неоснователни. Тя позира в семпли дрехи, които идеално подчертават младостта и естествената ѝ красота.

Очевидно актрисата се е отдала напълно на своята ваканция – тя е на плажа в яркожълт бански сред палмови дървета и морски пясък.

Снимка: instagram/suburcuyazgiicoskun

Следват още кадри – Су с изчистена бежова рокля и свободно спусната ситно къдрава коса, аутфит, за който самата актриса заявява: „Искам в ума ти да звучи песен на Sade всеки път, когато ме погледнеш.“

Снимка: instagram/suburcuyazgiicoskun

И предвид положителните коментари и реакции на потребителите, ясно е, че този път те са напълно удовлетворени от красивата визия.

