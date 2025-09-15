Намирането на двойници на знаменитости чрез социалните медии се е превърнало в забавна тенденция в последните години. И това не е никак странно, защото е факт, че има известни лица, които са толкова сходни едно с друго, че дори ни минава мисълта, че може и да са роднини.

И макар в повечето случаи географското разстояние да опровергава подобна мисъл, все пак учудващо е как двама души могат толкова да си приличат. Пример за това са английският актьор Джоузеф Морган и турският му колега Къванч Татлъту.

Двамата се изявяват дори в една съща област - телевизионните сериали и именно участието им в тях ги превръща в регионални и световни звезди.

Къванч Татлъту

Той отдавна се е наложил като една от най-големите звезди в турските телевизионни сериали.

Роден е на 27 октомври, 1983 г. в Адана, Турция. Започва кариера като модел, насърчаван от майка си. За кратко време е отличен с престижни титли, сред които „Най-добър модел на Турция“ и „Най-добър модел на света“ през 2002 г.

Снимка: instagram/kivanctatlitug

Славата му отваря вратите към киното. Успехът идва с образа на Бехлюл от „Забраненият плод“, в който си партнира с актрисите Берен Саад и Хазал Кая.

И въпреки че образът на Къванч Татлъту се променя през годините, едно нещо винаги е оставало като негова запазена марка – русата коса и сините очи, комбинация, рядко срещана в южната ни съседка.

Що се отнася до личния живот на Къванч, той е щастливо женен от девет години. На 19 февруари, 2016 г., се жени за модният консултант Башак Дизер. Двамата си казават заветното „да“ на красива церемония в Париж. Плод на любовта им е Курт Ефе, роден през 2022 г.

Снимка: instagram/kivanctatlitug

Джоузеф Морган

Роден е на 16 май, 1981 година в Лондон. Най-голямо дете в семейството. От малък се увлича от театъра и киното и съвсем закономерно завършва Централно училище за сценична реч и драма в родния си град.

Първата му главна роля е в телевизионния сериал „Хекс“, а по-късно и в минисериала „Бен-Хур“, излъчван през 2010 г. Световната славата идва две години по-късно с участието в популярната поредица „Дневниците на вампира“, в която влиза в образа на Клаус Майкълсън.

Снимка: Getty Images

Попадал е в класация за „Най-сексапилните мъже в телевизията за 2011“, в която се нарежда на 84 място.

Женен е за Персия Уайт, американска актриса, певица и музикант. Двамата се запознават през 2011 г. на снимачната площадка на „Дневниците на вампира“, сгодяват се през 2014 г. малко по-късно същата година сключват брак в Ямайка. Морган стана втори баща на детето на Уайт от първия ѝ брак.

Снимка: Getty Images

Да си припомним някои от актьорските превъплъщения на Къванч Татлъту:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK