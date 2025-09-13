Вероятно всяка жена, влязла в ролята на домакиня и майка, е стигала до момента, в който се е чувствала изтощена и дори „смазана“ от безкрайния списък със семейни задачи. Факт е, че все още битува схващането, че домашните задължения са приоритет именно на жената.

Нещо, което обаче не е редно, тъй като малко съпруги и майки днес могат да си позволят да бъдат единствено и само домакини. Точно обратното – те се трудят наравно с мъжа до себе си и поделят финансовите разходи.

Ето защо, би трябвало да се споделят и отговорностите вкъщи. Според експертите, има една вълшебна фраза, която жените могат да използват, за да накарат половинката си най-сетне да се включи в общите задължения. И тя е: „Можеш ли ти да поемеш водещата роля в това?“

Според поведенческия психолог Зелана Монтмини това е изключително добре работещ „трик“ - без мрънкане, без скандали и мигновено споделяне на тежестта.

Подхождайки по този начин, ние не просто прехвърляме задачи – а предаваме щафетата.

Снимка: iStock

Монтмини подчертава, че това работи, тъй като променя цялата динамика. „Посланието е ясно: доверявам ти се да носиш тази отговорност, а не само да я изпълняваш. Това малко уточнение кара съпруга да се почувства като партньор в екип, а не като помощник“, категоричен е специалистът.

Съществуват и други „вълшебни“ фрази, които си струва да кажем на половинката си – и които ще ни накарат да се чувстваме като съотборници, а не като съквартиранти. И ако често ги прилагаме, със сигурност ще скрепим връзката си. Защото в основата на всичко стои общуването и споделянето.

Ето шест ключови фрази, които всяка двойка трябва да има „под ръка“:

„Ще ти кажа нещо, което може да те засегне.“

„Имам нужда от твоята подкрепа в момента.“

„Никога не съм гледал/а на нещата от тази гледна точка.“

„Разбираемо е, че се чувстваш така.“

„Съжалявам за ролята, която аз изиграх в това.“

„Нека намерим решение.“

Снимка: iStock

От другата страна са токсичните фрази, които разрушават отношенията. Когато двама души се запознаят, обикновено се представят в най-добрата си светлина. Но твърде често с времето всеки „отпуска гарда“ и започва да реагира, малко или много, на партньора си с думи, които не се възприема добре, пише New York Post.

И ако подобни фрази станат рутина, връзката е обречена. „Голямата тройка“ сред тях са:

„Прекалено остро реагираш.“

„Не е голяма работа.“

„Твърде си чувствителен/а.“

В крайна сметка експертите съветват едно: да овладеем вълшебните фрази и да се освободим от разрушителните. Така безкрайният списък със задачи вече няма да изглежда като солово бягане на маратон — а като щафета, завършена в екип.

Какво споделя актрисата Албена Павлова за тайната на щастливия семеен живот:



