В днешно време, когато всеки втори брак се разпада, въпросът за трайна и истинска връзка между партньорите става все по-важен. Все повече хора търсят отговори за това какво всъщност прави един брак успешен и дълготраен. Ето кои са най-често допусканите грешки.

Според известни психолози, ключът към оцеляването на брака не се крие в скъпите подаръци, романтиката или дори сексуалното привличане. Вместо това, те твърдят, че има само две очаквания, които, когато бъдат изпълнени от една жена, обвързват мъжа емоционално и психологически с нея до края на живота му.

Очакване номер 1: Уважение

Мъжът, независимо от възрастта, професията или статуса си, има силна нужда да бъде уважаван в основата на психиката си. Това не е същото като възхищение, ласкателство или подчинение - това е по-дълбоко чувство, което произтича от начина, по който жената го вижда и се отнася с него.

Вукович посочва, че мъжът може да толерира разногласия, дори кризи във връзката, но ако усеща, че партньорката му не го уважава - бракът започва да се пропуква отвътре.

Уважението към един мъж означава няколко неща:

Жената трябва да се доверява на решенията му, дори когато се окажат неправилни.

Тя не трябва да го унижава пред други, особено пред деца или семейство.

Да цени старанието му, дори и да е скромно или несъвършено.

Да не използва слабостите му срещу него в спорове или манипулации.

Мъж, който е открито уважаван от жената, се възприема като ценен, нужен и важен. След това той се привързва към жената на по-дълбоко ниво. Тя става негова опора, съюзник, някой, който го кара да иска да бъде по-добър и по-силен.

Когато мъжът чувства, че партньорката му го цени, той се отваря емоционално по-лесно, инвестира повече във връзката и не търси потвърждение за мъжествеността си извън брака.

Очакване номер 2: Самостоятелност

Самодостатъчната жена е равноправен партньор в отношенията. С такава жена можете да всички проблеми могат да се преодолеят. Силната жена е надеждна подкрепа.

Но това не е единствената причина - самодостатъчните жени са уверени в себе си и са доволни от живота си, което означава, че не са раздразнителни.

Психологът, Дебора Танер, заключва, че според нейните наблюдения, жените се стремят да прекарат цялото си свободно време с любимия си, докато мъжете предпочитат да запазят своята независимост и да прекарват времето си сами. В тази ситуация всяко семейство трябва да търси перфектния баланс в отношенията си. Но повечето експерти са съгласни, че задушаването и патологичната ревност могат да унищожат дори най-силното семейство.

