Попфолк звездата Глория сподели, че с бившия й партньор Добромир Добрев, който наскоро беше задържан, са приключили отношенията си много преди ареста му и се чувства шокирана от новината.

Добрев беше задържан след акция на ДАНС И ГДБОП в София на 13 август, а в автомобила му на паркинг бяха открити 10 кг пакетирана марихуана в куфар. Още същия ден той е отведен в Пловдив, където му беше повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група с користна цел.

„В шок съм от новините, които излязоха в медиите! Връзката ни приключи много преди ареста. Решението за това беше мое, защото се чувствах зле в тези отношения и отдавна не виждах никакво бъдеще в тях!“, споделя Глория във Фейсбук профила си.

„Един ден беше добър, а в следващия момент ставаше съвсем друг човек! Лъжи, манипулации и скандали! Въртях се в омагьосан кръг, започнах да губя гласа си от напрежение! Не му харесваше моят живот, не обичаше успелите хора и все намираше начин да омаловажи труда ми!“, допълва тя.

„Знаехме, че се занимава с покупко-продажби на имоти и нямаше никакви признаци за действията, за които сега се съобщава. Никога не съм и подозирала, че става нещо нередно! Средата, в която е попаднал, му изигра лоша шега! Всеки носи отговорност за собствените си постъпки!“, категорична е певицата.

„Вниманието и енергията ми са насочени към музиката, моите почитатели и към хората, които ме обичат и подкрепят. Моля за уважение към личното ми пространство в този момент! Бог ми даде много добър урок!“, заявява Глория.

Годините минават, но не и за Глория. Макар и прехвърлила 50-те, примата на попфолка все още изумява с перфектна визия, на която могат мнозина да завидят. За това свидетелства снимките, които наскоро певицата сподели в социалните мрежи и които оставиха феновете изумени. На фона на синьото море, златистия пясък и ясносиньото небе, Глория позира в изрязан бял бански, който подчертава невероятната ѝ фигура. Вижте повече тук:

