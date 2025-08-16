Снощната историческа среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин в Аляска беше много повече от политическо събитие. Макар официално споразумение да не беше подписано, събитието ни даде ценни уроци за световна дипломация, правилен етикет, лидерството и ясно изразени граници в общуването.

Взаимодействието между двамата лидери привлече вниманието не само с потенциалните дипломатически резултати, но и с невербалната комуникация, която Тръмп и Путин демонстрираха по време на официалното им посрещане. Експерт по езика на тялото разкри скритата символика зад ръкостискането и жестовете между тях, като подчерта нюансите в поведението им, които говорят за динамиката на власт, предпазливостта, но и взаимно уважение.

Как започна всичко - от аплодисменти на червения килим до предложение за нова среща, този път в Русия

Доктор Бет Доусън, експерт по езика на тялото, разкри символиката на жестовете между Тръмп и Путин. Онова, което остава неизказано, а всъщност говори най-силно. Експертът подробно анализира подхода на двамата лидери. Отбеляза, че важен момент е как Доналд Тръмп слиза стъпало по стъпало от самолета уверено, но и с нотка на предпазливост: поглежда надолу, хваща парапета и се движи бавно и внимателно. За разлика от него, Владимир Путин се появява с повече енергия, самоувереност и изглежда напълно спокоен.

И у двамата се наблюдава израз на микро-жестове на самозащита - държат ръцете си близо до торса, а Тръмп дори леко придърпва якето си, което от психологическа гледна точка символизира самозащита.

Путин, от своя страна, пъха ръка в джоба си - същото послание, но с различен нюанс. Такова подсъзнателно действие говори, че и двамата са емоционално "нащрек".

Ръкостискането - покана за близост, но със скрита символика

Путин се усмихва искрено и прави първата крачка, протяга ръка към Тръмп, който пък го кани в личното си пространство, като дори потупва ръката му. Този жест не е знак за враждебност, а напротив - той говори за взаимна признателност и доверие.

Напрежение - въпроси без отговори

С отпуснати назад рамене, лека усмивка и права стойка, Тръмп показа увереност при срещата с пресата, а у Путин разговора с журналистите отключи напрежение. Той отклони въпрос относно Украйна с театрален замах - сякаш не чува, като жестикулира към ухото си. Доусън интерпретира това като опит да се отблъсне въпроса и да се избегне отговор.

Шоуто и шахматистът

В по-късен анализ, експертът описва Тръмп като „шоу мен” - енергичен, уверен и радващ се на вниманието, докато Путин е "шахматист" - хладнокръвен, логичен и резервиран. Именно тази комбинация - впечатляваща външност, но с риск от сблъсък на идеи и намерения прави динамиката между двамата толкова интригуваща.

В "невербалния танц" между Тръмп и Путин анализаторите описват два основни образа - „актьор и стратег“. Външни знаци и препратки - усмивки, жестикулации са в разрез със задкулисните им убеждения - желание за контрол, предпазливост, политика, устремени да изразят своята сила и власт, но без да разкриват пълния замисъл.

Снимка: Getty Images

"Имахме много продуктивна среща и постигнахме съгласие по много точки, по повечето бих казал. Ще информирам НАТО, хората, които смятам, че трябва да са информирани и разбира се, президентът Зеленски за днешната среща", сподели след събитието Доналд Тръмп. Той не пропусна да спомене факта, че винаги е имал "фантастични отношения с президента Путин".

Повече за срещата мужду Тръмп и Путин - вижте тук и във видеото най-отгоре:

